Obrona przekonywała, że ojciec i matka nie mogli przewidzieć, że ich syn dopuści się zbrodni.

Crumbleyowie to pierwsi rodzice w USA, oskarżeni o nieumyślne spowodowanie śmierci w związku ze strzelaniną przeprowadzoną na terenie szkoły przez swoje dziecko. James Crumbley kupił pistolet kalibru 9 mm dla swojego syna cztery dni przed strzelaniną.

Jak podczas procesu relacjonował oskarżyciel, w dniu, w którym Ethan Crumbley otworzył ogień do swoich kolegów, jego rodzice zostali wezwani do szkoły, ponieważ w jego pracy domowej natrafiono na rysunek postrzelonego człowieka, podpisany słowami "Te myśli się nie kończą. Moje życie nie ma sensu". Rodzice zlekceważyli sygnał. Ojciec nastolatka powiedział, że to jedynie ilustracja gry komputerowej, a jego syn nie zamierza dokonywać żadnego aktu przemocy.