Zamach pod Moskwą: Aresztowania również poza Rosją

W Tadżykistanie tamtejsze służby zatrzymały w tym tygodniu dziewięć osób podejrzanych o związku z zamachowcami, a także z tzw. Państwem Islamskim-Prowincja Chorasan (ISIS-K), które przyznało się do zamachu — informuje Reuters powołując się na źródło w służbach bezpieczeństwa Tadżykistanu.



Zamach na halę Crocus City Hall: Obywatele Tadżykistanu zabijali pod Moskwą dla pieniędzy

W zamachu pod Moskwą zginęły co najmniej 143 osoby — był to najbardziej krwawy zamach terrorystyczny w Rosji od 2004 roku i ataku na szkołę w Biesłanie, w którym zginęło ok. 300 osób.



Rosyjskie służby kilka godzin po zamachu zatrzymały uciekających na południe Rosji sprawców masakry — jak się okazało byli to czterej obywatele Tadżykistanu, którzy w zamian za obietnicę wypłacenia im po 500 tys. rubli (ok. 5 tys. dolarów) zgodzili się dokonać masakry na polecenie dżihadystów z ISIS-K.