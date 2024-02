W Niemczech trwa walka z rodzimym terroryzmem. Daniela Klette z RAF ujęta

Cała trójka potrzebowała dużych pieniędzy na prowadzenie życia, mając na karku cały aparat śledczy i policyjny RFN. Wyznaczono nagrodę wysokości 150 tys, euro za informacje prowadzące do ich ujęcia. Wszystko na nic do ubiegłej jesieni, kiedy to policja otrzymała informacje, że uczestnicząca w kursach brazylijskiego tańca w Berlinie Claudia i prowadząca normalne życie w swym środowisku może być poszukiwaną terrorystką. Jej dwaj wspólnicy są nadal na wolności. Prócz tej dwójki nadal nie jest znany los czterech terrorystów.

W sumie 26 członków RAF zginęło w czasie akcji lub w starciach z policją, a 25 zostało skazanych na dożywocie. Za kratami znalazło się także wielu zwolenników RAF za okazywaną pomoc.

Prócz aresztowanej Klette w więzieniach nie ma już dzisiaj ani jednego byłego terrorysty. Ostatnia opuściła mury więzienne kilkanaście lat temu Birgit Hogefeld. Była przywódczynią tzw. trzeciej generacji RAF. Śmiertelnymi ofiarami terroryzmu RAF padły 34 osoby.

Nie tylko RAF

Niemal równocześnie z aresztowaniem Klette pojawiła się informacja o postawieniu w stan oskarżenia kolejnej osoby, która udzielała pomocy terrorystom o neonazistowskiej proweniencji z organizacji Podziemie Narodowosocjalistyczne (NSU).