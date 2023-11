Nożownik zaatakował uczniów w szkole na Mazowszu. Pościg policji

Według nieoficjalnych informacji, ranni to uczniowie, a ich stan jest poważny. Napastnikiem miał być inny uczeń, który uciekł z budynku. Przed godziną 14 napastnik miał zostać zatrzymany przez policję.

Portal TVN24 informuje, że nożownik podczas lekcji zaatakował koleżankę i kolegę. Po opuszczeniu budynku miał ranić jeszcze jedną osobę.

- Siedzieliśmy w sali z inną klasą, to bo były łączone zajęcia, było nas około 20 osób. W pewnym momencie jeden z uczniów, którego znałem tylko z widzenia, pogroził mi, przesuwając palcem po moim policzku. Potem poszedł do łazienki. Jak wrócił, to miał już założoną kominiarkę i rękawiczki, a w ręku nóż - powiedział Polsat News jeden ze świadków ataku.

- Zadał jej (koleżance - red.) trzy ciosy i jeszcze zaatakował kolegę, który siedział obok mnie. Wtedy wyskoczyłem przez okno i zadzwoniłem po pogotowie - dodał uczeń.