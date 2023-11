Kto planował „zamach” na Donalda Tuska? 43-latek zdenerwował się informacjami podanymi w TVP

W śledztwie 43-latek przyznał się do wysłania maila, jak i potwierdził jego treść. Według naszych informacji tłumaczył, że kiedy to zrobił, był pod wpływem alkoholu i silnego wzburzenia. Pokłócił się z członkami rodziny, a kiedy usłyszał – jak twierdził w publicznej telewizji – informację, że Donald Tusk po dojściu do władzy „zlikwiduje „trzynastki” i 500 +”, to dał upust swojemu niezadowoleniu. I wówczas napisał mail adresowany do byłego premiera.

Proces 43-latka toczy się przed Sądem Rejonowym w Sopocie, Donald Tusk składał dzisiaj zeznania w charakterze pokrzywdzonego.

Ochrona dla Tuska

Związek czasowy wskazuje na to, że właśnie groźby 43-latka, zawarte w mailu z listopada 2022 r. spowodowały, że w grudniu, na kilka dni przed świętami przewodniczący PO dostał specjalną ochronę SOP – co ujawniła wówczas „Rzeczpospolita”. Pisaliśmy, że szefa Platformy Obywatelskiej chroni jeden funkcjonariusz, a do dyspozycji ma również samochód SOP z kierowcą.

Wcześniej - na początku 2019 r. groźby wobec Tuska wysunął także 49-letni Marcin L. - dzwoniąc na numer 112 stwierdził, że „zginął Adamowicz, teraz zginie Tusk". Został za to skazany na pięć miesięcy więzienia, a do maja przyszłego roku ma sądowy zakaz zbliżania się do Donalda Tuska na odległość mniejszą niż 150 metrów. Jak ustaliliśmy w policji, nie ma informacji o tym, by ten zakaz złamał.