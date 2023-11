Panama. Emeryt zastrzelił dwóch ludzi blokujących drogę w ramach protestu

Do zdarzenia doszło we wtorek na odcinku Drogi Panamerykańskiej oddalonym o ok. 80 kilometrów od stolicy Panamy. Na miejscu byli m.in. fotoreporterzy oraz świadkowie, którzy zarejestrowali przebieg wypadków.

W ostatnich tygodniach w Panamie doszło do serii protestów w związku z przyznaniem przez władze kontraktu na wydobycie miedzi - kluczowego składnika akumulatorów do samochodów elektrycznych - firmie Minera Panama, lokalnej spółce zależnej kanadyjskiej firmy wydobywczej First Quantum Minerals. Prezydent Panamy Laurentino Cortizo oraz kanadyjska firma w marcu uzgodnili tekst umowy na obsługę kluczowej kopalni miedzi Cobre Panama.

Mężczyzna zastrzelił blokujących drogę

W protestach przeciw umowie, które przekształciły się w szersze protesty antyrządowe z udziałem m.in. związków robotników i nauczycieli, wzięły udział dziesiątki tysięcy osób. We wtorek demonstranci zablokowali Drogę Panamerykańską na terenie dystryktu Chame w środkowej części kraju.

Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak do grupy protestujących podchodzi starszy mężczyzna. Z przebiegu zdarzeń wynika, że mężczyzna domaga się od demonstrantów, by odblokowali drogę i umożliwili mu przejazd. Dochodzi do wymiany zdań. Po pewnym czasie wyraźnie zdenerwowany mężczyzna wyciąga pistolet i wymachując nim żąda, by protestujący zeszli z jezdni. Demonstranci zablokowali Drogę Panamerykańską m.in. za pomocą drzew i kamieni. Na nagraniu widać, jak mężczyzna - z pistoletem w ręku - próbuje usunąć z jezdni jeden z kamieni.