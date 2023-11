Lyon. Kobieta żydowskiego pochodzenia pchnięta nożem

Do ataku doszło około godziny 13:00. kiedy do drzwi ofiary zapukała osoba ubrana na ciemno i z zakrytą twarzą. Gdy kobieta otworzyła, została dwukrotnie dźgnięta nożem w brzuch.



Kobieta, Francuzka żydowskiego pochodzenia, około trzydziestki, jest poważnie ranna, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.



Na drzwiach domu, przy których umieszczona była tradycyjna mezuza, namalowana została swastyka. Skłania to prokuraturę w Lyonie do zasugerowania we wstępnej ocenie „motywu antysemickiego”.

Jeśli w pierwszej kolejności bada się trop antysemicki, śledczy badają także kontekst rodzinny. Ofiara była w trakcie rozwodu - napisał lokalny portal Le Progrès.