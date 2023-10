Strzelanina w szpitalu w Japonii. Podejrzany wziął zakładników

Według najnowszych informacji, w wyniku strzelaniny w szpitalu dwie osoby zostały ranne. To ok. 40-letni lekarz i ok. 60-letni pacjent. Dokładne okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane.



Lokalne władze przekazały, że podejrzany uciekł motocyklem do sąsiedniego miasta Warabi, gdzie wziął zakładników w urzędzie pocztowym. Domniemany sprawca to mężczyzna średniej budowy ciała w wieku ok. 40-50 lat, wynika z doniesień.

Położone w pobliżu poczty budynki zostały zablokowane.

Jak zaznacza BBC, w Japonii strzelaniny zdarzają się niezwykle rzadko. W kraju tym obowiązują surowe przepisy dotyczące posiadania broni. W Japonii cywile mogą posiadać jedynie broń myśliwską oraz wiatrówki. Aby kupić broń w Japonii, należy przejść badanie zdrowia psychicznego.