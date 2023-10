Zabójstwo pięciolatka w Poznaniu. Jest decyzja ws. aresztu dla nożownika

Mimo wysiłków lekarzy, życia dziecka nie udało się uratować. Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mańkowski z Kliniki Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej ze szpitala klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu mówił, że rany pięciolatka "były tak poważne, że to dziecko po prostu nie miało szans". Chirurg dodał, że w wyniku dużego urazu u pięciolatka uszkodzone zostały główne naczynia, a w tej sytuacji medycyna była bezsilna. Pięcioletni Maurycy zmarł podczas operacji.

Zmiana decyzji prokuratury w sprawie Zbysława C.

Po zatrzymaniu Zbysław C. został przewieziony do szpitala, gdzie pilnowali go funkcjonariusze policji. Prok. Łukasz Wawrzyniak informował, że prokuratura nie może wykonać czynności procesowych z udziałem mężczyzny zatrzymanego w sprawie zabójstwa. - Czekamy na informacje od szpitala, w którym on przebywa, czy taka możliwość będzie - mówił. Później prokuratura poinformowała, że nie będzie czekać na możliwość przesłuchania 71-letniego Zbysława C. i że wydane zostało postanowienie o przedstawieniu mężczyźnie zarzutu zabójstwa.



Zarzut zabójstwa pięcioletniego Maurycego z Poznania

Na konferencji prasowej w czwartek prokurator Wawrzyniak mówił, że aby być uznanym za poczytalnego, 71-latek musi zostać przebadany przez biegłych lekarzy-psychiatrów, co następuje po przedstawieniu zarzutów. Dodał, że u mężczyzny stwierdzono zmiany organiczne w mózgu spowodowane chorobą neurologiczną.

- Jeśli okaże się, że podejrzany jest w stanie uczestniczyć w przesłuchaniu, wówczas mamy siedem dni, aby te zarzuty ogłosić i przesłuchać takiego podejrzanego - tłumaczył rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Za zabójstwo pięciolatka z Poznania sprawcy grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. - Prawnie stawiany zarzut obejmuje zamiar bezpośredni, czyli (podejrzany - red.) chciał popełnić przestępstwo opisane w art. 148 (Kodeksu karnego - red.) - mówił rzecznik prokuratury. Prokurator Wawrzyniak przekazał, że na decyzję o wydaniu postanowienia ws. postawienia zarzutów złożyło się wiele elementów, m.in. zeznania świadków oraz zabezpieczone na miejscu zbrodni ślady.