Wypadek na autostradzie A1. Co wydarzyło się po tragedii?

16 września rozpędzone do ponad 300 km/h auto marki BMW kierowane przez Sebastiana Majtczaka, łódzkiego przedsiębiorcę, uderzyło w tył jadącego autostradą samochodu Kia – auto wpadło na barierę i stanęło w płomieniach – zginęło małżeństwo z pięcioletnim synem. W chwili uderzenia bmw miało na liczniku 253 km/h, ale według danych z komputera pokładowego (ujawnił to niedawno minister Ziobro) jechało A1 nawet 308 km/h.

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim najpierw twierdziła, że „doszło do nieustalonego zjechania samochodu marki Kia i uderzenia w bariery, bmw prawdopodobnie zahaczyło o ten samochód”. Przekaz był jasny: bmw nie ma związku z wypadkiem. Podobnie brzmiał początkowy komunikat policji.

Czytaj więcej Przestępczość Ekstradycja kierowcy bmw z A1. Może pojawić się jeden problem We wniosku o wydanie kierowcy bmw ujęto zarzut spowodowania wypadku, ale z jego zmianą na zabójstwo – czego chce rodzina ofiar – może być problem.

Tę wersję podważyły nagrania, które zaczęły pojawiać w internecie – widać na nich jak rozpędzony samochód błyska światłami spędzając z pasa inne auto, a chwilę potem następuje uderzenie, wskutek czego Kia wpada na bariery.

Od początku wszystko wskazywało na udział bmw – stał 200 metrów od spalonej kii, na co zwrócili uwagę strażacy. Zdaniem ekspertów z którymi rozmawiała „Rz”, doświadczeni policjanci nie mogli nie powiązać obecności bmw z wypadkiem kii. Zastanawiające jest również to, że to nie policja i prokuratura – lecz rodzina ofiar wypadku poprzez portale „Stop Cham” i „Bandyci drogowi” apelowała do ewentualnych świadków zdarzenia.

Dopiero pod presją społeczną i kiedy sprawą zainteresował się Zbigniew Ziobro, prokuratura sformułowana zarzuty wobec Majtczaka – wcześniej przesłuchała go jako świadka (do czego według ekspertów nie powinno dojść), po czym ten wyjechał przez Niemcy, Turcję do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Został namierzony dopiero przez specjalną grupę poszukiwawczą policji w hotelu w Dubaju. Czeka na ekstradycję do kraju.