24 listopada 1987 roku późnym wieczorem, w ówczesnej Kolonii Bychawce B, a obecnie Kolonii Bychawce w gminie Bychawa, doszło do zabójstwa. Przez mieszkańców wioski w pobliżu drogi znalezione zostało ciało 52-letniej kobiety.

Jak podaje RMF FM, przyczyną zgonu było wykrwawienie od ciosów zadanych nożem – kobieta miała rany cięte na całym ciele oraz obrażenia rąk. Była także częściowo rozebrana. Ślady wskazywały na to, że ofiara broniła się. Policja wykluczyła, że doszło do gwałtu.

Na miejscu zdarzenia zabezpieczono między innymi czapkę, która zdaniem śledczych mogła należeć do mordercy. Ze względu na to, że do zbrodni doszło dawno, bo 35 lat temu, nie było możliwości pobrania materiału DNA. Sprawca nie został odnaleziony, a sprawa została umorzona.

Po latach sprawa zabójstwa trafiła do zespołu do spraw niewykrytych zabójstw, zwanego powszechnie Archiwum X. To tajny zespół działający przy komendzie wojewódzkiej policji w Polsce zajmujący się rozwikływaniem zbrodni, w sprawie których śledztwa zostały umorzone ze względu na niewykrycie sprawcy.