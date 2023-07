300 tomów akt w sprawie Leszka Czarneckiego

Niezależnie od powodów sprawa przeciągnie się o długie miesiące. – Teraz nowy referent musi zapoznać się ze skomplikowaną materią śledztwa i dowodami zgromadzonymi w 300 tomach akt – mówi prok. Aleksandra Skrzyniarz.

Pierwszy wniosek o aresztowanie Czarneckiego upadł, a sąd wytknął śledczym, że sięgnęli po radykalny środek, gdy ani razu go nie wezwali (chcieli go zatrzymać, by nie mógł uzgadniać wersji). Ale i na wezwania się nie stawiał. W ciągu półtora roku nie przyjechał na dziewięć przesłuchań w kraju, a odbył dziesięć podróży, w tym loty z USA do Europy – to nowy argument we wniosku o jego aresztowanie.

Obrona Czarneckiego uważa, że sprawa jest polityczna, a chodzi o to, by biznesmenowi odebrać majątek.