Afera podkarpacka: Sędzia oskarżony o korupcję

W tym czasie Edward L. był sędzią Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, a później jego prezesem i kolejno – wicedyrektorem Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwiie Sprawiedliwości, aż został sędzią Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.

„Sędzia otrzymał korzyści majątkowe w zamian za przychylność dla córki Mariana D., która była zatrudniona w charakterze aplikanta sędziowskiego w okręgu Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, a następnie była asystentem sędziego w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu. Oskarżony miał również pomóc w uzyskaniu przez nią nominacji sędziowskiej” – wskazuje prokuratura.

Obecny akt oskarżenia jest kolejnym w śledztwie dotyczącym tzw. afery podkarpackiej. Dotąd prokurator skierował w tej sprawie 13 aktów oskarżenia przeciwko 43 osobom. W tym m.in. przeciwko byłemu posłowi PSL Janowi B., byłemu szefowi klubu parlamentarnego ludowców, któremu – według prokuratury – biznesmen miał przekazać łącznie blisko milion złotych.

Wobec części z oskarżonych zapadły już prawomocne wyroki – Anna H., była prokurator apelacyjna w Rzeszowie, została skazana na sześć lat więzienia, a Zbigniew N. na pięć lat, grzywnę i przepadek korzyści z przestępstwa w kwocie prawie 360 tys. zł.

O aferze na Podkarpaciu stało się głośno, kiedy w lipcu 2014 r. agenci CBA weszli do kilkunastu miejsc, szukając dowodów na korupcję mającą sięgać ministerialnych gabinetów – przeszukali wtedy m.in. gabinety posła PSL Jana B. oraz ówczesnego wiceministra infrastruktury Zbigniewa R., lokalnego barona PO. Agenci weszli wtedy też do Sejmu, co wywołało burzę, jednak sąd uznał, że nie naruszyli prawa.