Przywódca ataku na Kapitol skazany na 18 lat więzienia

Przesłał swoim zwolennikom wiadomość: „Nie przejdziemy przez to bez wojny domowej… Przygotujcie swój umysł, ciało, ducha”

Rhodes i inni Strażnicy Przysięgi za tysiące dolarów kupili broń i inne sprzęty i ukryli je w pokoju hotelowym w sąsiedniej Wirginii tuż przed 6 stycznia 2021 r.

Podczas samych zamieszek Rhodes przebywał na zewnątrz budynku, odbierając telefony i wiadomości, podczas gdy inni Strażnicy Przysięgi szturmowali budynek.

Oskarżający go prokuratorzy opisywali, że zachowywał się jak „generał na polu bitwy”.

Sędzia Amit Mehta orzekł na korzyść prokuratorów, którzy opowiadali się za surowszym wyrokiem dla Rhodesa - prokuratorzy żądali 25 lat więzienia i zastosowania zaostrzonych kar za terroryzm.

- To, czego absolutnie nie możemy mieć w kraju, to grupa obywateli, którzy – ponieważ nie podobał im się wynik wyborów, którzy nie wierzyli, że prawo jest przestrzegane tak, jak powinno być – podżegali do rewolucji – powiedział sędzia okręgowy Amit Mehta przed ogłoszeniem wyroku.