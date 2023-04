Centralne Biuro Śledcze Policji wraz z hiszpańską Guardia Civil rozbiło jedną z największych międzynarodowych grup zajmujących się przestępczością narkotykową – na jej czele stał Sebastian S., Niemiec polskiego pochodzenia. Pracowało dla niego ośmiu Polaków – głównie jako kurierzy, którzy rozwozili po całej Europie sprowadzone z Ameryki Południowej narkotyki. Robili to vanami, busami, a nawet chłodniami wyposażonymi w specjalne skrytki, którymi przywozili kokainę do Szwajcarii.

W Polsce zatrzymano osiem osób, w tym trzy zostały doprowadzone z aresztów śledczych – większość z nich to recydywiści, którzy trudnili się już wcześniej handlem narkotykami. Zatrzymani mają od 30 do 50 lat. Kolejnych czterech podejrzanych członków grupy zatrzymano na terenie Hiszpanii przez funkcjonariuszy Guaridi Civil przy udziale policjantów CBŚP. W tym obywatela Niemiec Sebastiana S. – szefa grupy. Śledztwo w sprawie jednego z największych gangów narkotykowych prowadzi Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku. Podejrzanym grozi kara do 15 lat. Siedmiu z nich zostało aresztowanych.

1,4 mld zł to kwota, jaką z handlu narkotykami „wyprała” w Polsce grupa kierowana przez Shaloma Liora A.

Struktura grupy przypominała międzynarodowy holding – grupy działały od 2014 roku do 2021 roku na terenie Polski, Hiszpanii, Niemiec, Danii, Szwecji, Szwajcarii i Holandii. „Zajmowały się przemytem narkotyków z Maroka i Ameryki Południowej, w tym Ekwadoru, a następnie obrotem tymi środkami na terenie krajów europejskich” – wyjaśnia nam Prokuratura Krajowa.

Jak to wyglądało? Narkotyki przypływały do Hiszpanii – stamtąd towar transportowano dalej. Haszysz był przewożony do Danii, marihuana – do Hiszpanii, Holandii i Szwajcarii, obrót kokainą dotyczył natomiast Niemiec i Polski. Procederem zajmowali się Polacy mieszkający w Hiszpanii lub pracujący jako kierowcy w polskich firmach transportowych.

W trakcie śledztwa ustalono, że proceder był prowadzony przez sześć grup przestępczych współpracujących z sobą. Zdaniem prokuratury grupy przestępcze wprowadziły do obrotu ponad 2250 kg marihuany o czarnorynkowej wartości ponad 137 mln zł, 8735 kg haszyszu o czarnorynkowej wartości prawie 350 mln zł oraz 942 kg kokainy o wartości ponad 282 mln zł. Łączna wartość wszystkich narkotyków to prawie 770 mln zł.

Trzy lata temu CBŚP przejął ponad 3,2 tony substancji zawierającej kokainę o wartości rynkowej ponad 3 miliardów złotych. Została wysłana z Ekwadoru przez Hamburg do Polski i ukryta w zamrożonej pulpie ananasowej.

Niedawno do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko grupie przestępczej ze Szczecina, która przemyciła do kraju blisko 300 kg kolumbijskiej kokainy w cukrze trzcinowym.

Gangi narkotykowe w Polsce również piorą pieniądze z narkotyków. Największa tego typu sprawa dotyczy Shaloma Liora A., posiadającego izraelski paszport szefa grupy przestępczej, która „wyprała” w naszym kraju 1,4 mld zł z handlu kokainą. Wydał go Polsce holenderski sąd.