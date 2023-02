Policja wydała nakaz aresztowania w związku z postawieniem zarzutu porzucenia dzieci.

Ojciec jednego z nich, 12-letniej dziewczynki, zgłosił policji, że została ona pozostawiona sama w domu ze swoim 3-letnim bratem. Dzieci przebywały bez opieki przez co najmniej dwa miesiące.

Mężczyzna, który mieszka poza stanem, przyleciał z Kalifornii po tym, jak jego była teściowa zobaczyła swoją córkę samą w mieście Mobile w stania Alabama - poinformowała policja. Doszedł do wniosku, że dzieci są same, ponieważ córka prosiła go o regularne wysyłanie im jedzenia.

Dzieci nie były zarejestrowane w szkole. Policja po przybyciu na miejsce odkryła, że w domu nie było jedzenia, ale nieletni byli zdrowi.

- Wydaje się, że 12-latka była bardzo zaradna, ale nie powinna być do tego zmuszona - powiedzieli funkcjonariusze.

Policja odkryła również, że kilka tygodni przed rzekomym porzuceniem dzieci, Raven Yates zgłosiła, że jej trzecie dziecko, 14-latek, uciekło.

Poszukiwana kobieta regularnie publikuje posty na swoich kontach w mediach społecznościowych. Policja liczy na to, że w odnalezieniu kobiety pomogą lokalni mieszkańcy.

Dzieci przebywają obecnie pod opieką babci.