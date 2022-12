Prezydent mocno by zaryzykował, gdyby okazało się, że to przez niego nie ma pieniędzy z KPO. W planie PiS-u hamulcowym jest opozycja, a nie Andrzej Duda. A on zdaje sobie sprawę, że zostanie z łatką, że to przez niego nie ma 770 mld zł dla Polski – ocenia Michał Kolanko w rozmowie z Michałem Szułdrzyńskim.