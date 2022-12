Naloty zostały przeprowadzone w 11 niemieckich krajach związkowych - poinformowała prokuratura w opublikowanym w środę oświadczeniu.

Jeden czynny żołnierz i kilku rezerwistów są wśród osób objętych dochodzeniem - powiedział agencji Reutera rzecznik wywiadu wojskowego (BAMAD).

Podejrzani aresztowani należą do grupy terrorystycznej, której celem jest obalenie istniejącego porządku państwowego w Niemczech i zastąpienie go własnym. Nie wykluczają przemocy wobec państwa jako środka do osiągnięcia celu - przekazano.

Podejrzanych aresztowano w niemieckich krajach związkowych Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Berlin, Hesja, Dolna Saksonia, Saksonia, Turyngia, a także w Austrii i we Włoszech - podał urząd.

Podejrzanym zarzuca się, że najpóźniej od końca listopada 2021 roku przygotowywali się do przeprowadzenia akcji opartych na ich ideologii - informuje prokuratura. Działania te obejmują pozyskiwanie sprzętu, rekrutację nowych członków i prowadzenie zajęć strzeleckich.

W ramach rekrutacji członkowie grupy skupiali się na członkach wojskach i funkcjonariuszach policji.

W środowych nalotach brało udział około 3000 policjantów.