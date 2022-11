Polski Związek Piłki Nożnej miał wypłacić w 2014 r. podkarpackiej spółce Osttair zajmującej się energetyką wiatrową 1 mln zł w ramach prowizji od umowy sponsorskiej ze znanym producentem wody mineralnej oraz za jej wynegocjowanie - dowiedziała się „Rzeczpospolita”. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie, była to ukryta łapówka a PZPN wyrządziła szkodę. Dwóch członków zarządu ówczesnego Związku podpisało w grudniu 2014 r. umowę z Osttair, której wspólnikiem spółki był m.in. Jakub T. Jeden z nich Maciej S. to były sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej. Sam T. był i jest do dziś w zarządzie piłkarskiej federacji.

Reklama

W poniedziałek funkcjonariusze CBA zatrzymali na lotnisku w Balicach Jakuba T., który leciał na mundial do Kataru a także jego żonę Iwonę T. i Gabrielę M., które były prezesami spółki w ostatnich latach.

Jakie konkretnie zarzuty usłyszą dziś podejrzani - tego Prokuratura Krajowa zdradzać nie chce.

O dziwnej umowie sponsorskiej na której zarobił członek zarządu PZPN pisała półtora roku temu „Gazeta Polska”. Wskazała że chodzi o firmę produkującą wody mineralne „Ustronianka”, która miała stać się wieloletnim sponsorem polskiej reprezentacji od 2016 r. do końca 2022 r. Sprawa to odprysk jednego z wątków tzw. afery melioracyjnej.