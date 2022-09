55-letni Kelly został uznany za winnego trzech zarzutów dotyczących pornografii dziecięcej i trzech zarzutów dotyczących uwodzenia dzieci.

Ława przysięgłych uniewinniła go jednak od czwartego zarzutu dotyczącego pornografii, a także zarzutu dotyczącego spisku w celu utrudnienia pracy wymiaru sprawiedliwości, w którym oskarżono go o sfingowanie swojego stanowego procesu o pornografię dziecięcą w 2008 roku. Został uznany za niewinnego we wszystkich trzech zarzutach dotyczących spiskowania w celu otrzymywania pornografii dziecięcej oraz w dwóch kolejnych zarzutach dotyczących uwodzenia.

Wyrok zapada kilka miesięcy po tym, jak sędzia federalny w Nowym Jorku skazał Kelly'ego w czerwcu na 30 lat więzienia za handel bronią i seksem. Na podstawie tego wyroku 55-latek nie będzie kwalifikował się do wyjścia na wolność do około 80. roku życia.

Na Kelly'ego czekają jeszcze dwa procesy o wykroczenia seksualne - jeden w Minnesocie i jeden w sądzie stanowym w Chicago.

Ławnicy w środę napisali kilka pytań do sędziego, z których przynajmniej jedno wskazywało na to, że zmagają się z niektórymi zawiłościami prawnymi tej sprawy.

Jeden z nich zapytał, czy muszą uznać, że Kelly zarówno kusił jak i zmuszał nieletnich, czy też, że albo kusił albo zmuszał. Po sprzeciwie adwokata Kelly'ego, sędzia powiedział, że muszą ustalić tylko jedno.

Podczas procesu prokuratorzy starali się przedstawić Kelly'ego jako mistrza manipulacji, który używał swojej sławy i bogactwa, aby zwabić do siebie fanów gwiazd, z których niektórzy byli nieletni, aby następnie wykorzystać ich seksualnie i porzucić.

Kelly miał być zdesperowany, aby odzyskać dziecięce filmy pornograficzne, które zrobił i nosił w torbie gimnastycznej - przekazali świadkowie. Twierdzą, że oferował nawet milion dolarów za odzyskanie brakujących filmów przed procesem w 2008 roku, wiedząc, że mogą go one narazić na niebezpieczeństwo prawne. Prokuratorzy twierdzą, że spisek mający na celu ukrycie jego nadużycia trwał od 2000 do 2020 roku.