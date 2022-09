Katarzyna G., sprawczyni największego skandalu finansowego w służbach specjalnych ostatnich lat, za wynoszenie służbowych pieniędzy została skazana na sześć lat i cztery miesiące pozbawienia wolności, jej mąż hazardzista dostał osiem lat. Ekskasjerka, która w kwietniu wyszła z aresztu, miała wrócić do więzienia. Ale, jak ustaliła „Rzeczpospolita”, tego nie zrobiła.

„Katarzyna G. została wezwana do stawiennictwa we właściwej jednostce penitencjarnej w terminie do 22 sierpnia 2022 r.” – odpowiada nam sekcja prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie. I dodaje, że „obrońca skazanej złożył wniosek o odroczenie i wstrzymanie wykonania kary”. Jak chce przekonać sąd?

– Obrońca wskazała na zmaterializowanie się przesłanek, stanowiących podstawę do fakultatywnego odroczenia wykonania kary, zawartych w art. 151§ 1 kodeksu karnego wykonawczego – odpowiada nam sędzia Beata Adamczyk – Łabuda, rzeczniczka tego sądu.

To przepis, który mówi, że „Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki”.

Sytuacja rodziny G. istotnie jest trudna – skazani małżonkowie mają dwoje małoletnich dzieci, którymi podczas ich pobytu w areszcie zajmowali się dziadkowie. Czy jednak argument rodzinny okaże się dla sądu wystarczający?

Wniosek o odroczenie wykonania kary Katarzynie G. sąd ma rozpoznać 22 września. Jak ustaliliśmy, już wcześniej (29 lipca) odmówił wstrzymania wykonania kary.

Wnieśli kasacje

Zabiegów o odsunięcie wyroku bezwzględnego więzienia jest więcej, bo zarówno adwokatka kasjerki, jak i niezależnie obrońca jej męża, wnieśli kasacje do Sądu Najwyższego. Chcą uchylenia wyroku sądu drugiej instancji i ponownego rozpoznania apelacji.

Według naszych informacji kwestionują opinie biegłych, uważając, że powinny zostać uzupełnione, a obrończyni Katarzyny G. argumentuje, że była ona uzależniona od męża hazardzisty.

Co ciekawe, adwokatka skazanej podnosi też rzekomo „złą obsadę sądu”, twierdząc, że w składzie był sędzia powołany przez nową Krajową Radę Sądownictwa (chodzi o jednego z sędziów Sądu Apelacyjnego, który utrzymał wyrok). To argument zaskakujący, bo dotąd się nie pojawiał.

– Ani po wylosowaniu sędziego, ani podczas rozprawy, ani wtedy gdy obrona zgłaszała wnioski końcowe. Nagle teraz jest podnoszony – komentuje jeden z naszych rozmówców.

Była kasjerka CBA dziś jest na wolności – z aresztu wyszła w końcu kwietnia, jej mąż przebywa za kratami

– Te kasacje są bezzasadne w stopniu oczywistym. Dlatego, że powielają zarzuty już przestawione w apelacjach, które sąd rozpoznał. A przepisy regulujące możliwość skierowania kasacji jasno określają, że trzeba wskazać nowe uchybienia – mówi „Rzeczpospolitej” prok. Przemysław Ścibisz, który prowadził śledztwo i oskarżył małżonków G. Także zarzut niewłaściwej obsady sądu prokurator uznaje za bezzasadny, powołując się na orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, który przepisy dotyczące KRS i powoływania sędziów uznał za zgodne z konstytucją.

Chcieliśmy poznać argumenty Katarzyny G. Jej obrońca mec. Olga Jędraszko prosiła o pytania e-mailem. Ale nam nie odpowiedziała.

Podbierała po trochu

Była kasjerka CBA dziś jest na wolności – z aresztu wyszła w końcu kwietnia, jej mąż przebywa za kratami. Oboje wpadli 30 grudnia 2019 r. gdy wyszło na jaw, że w sejfie w CBA brak jest milionów na działalność operacyjną tej służby.

Katarzyna G. twierdziła, że wzięła 4 mln zł – dla teściowej, której groziła utrata pensjonatu – i dała je mężowi, by je pomnożył u bukmachera, żeby „spłacić matkę" i oddać gotówkę CBA. Prokuratura jednak ustaliła, że kasjerka latami podbierała środki – wyniosła z kasy CBA aż 9 mln 230 tys. zł (od marca 2017 r.). Mąż Katarzyny obstawiał nimi mecze piłkarskie, miał status klienta VIP. Pomnożył wyniesioną przez żonę kwotę do ponad 30 mln zł i prawie wszystko przegrał.

Prokurator nie dał wiary, że G. to „zdominowana przez męża i zmanipulowana ofiara przemocy psychicznej" – biegła oceniła, że w relacjach z mężem „była osobą dominującą", choć mąż istotnie okłamywał ją co do rzekomych wygranych.

9,23 mln zł miała według prokuratury wynieść Katarzyna G. z CBA

Na procesie Katarzyna twierdziła, że mąż hazardzista zmuszał ją do wynoszenia pieniędzy. On winę zrzucał na nałóg, bukmachera i na CBA.

W wyroku sąd orzekł, że 9,2 mln zł zajęte na rachunkach STS musi wrócić do CBA. Szybkie zajęcie przez śledczych kont bukmachera uchroniło CBA przed utratą milionów. STS w ub.r. złożyła jednak pozew przeciw Skarbowi Państwa, bo chce odzyskać te środki.