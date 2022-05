„Rzeczpospolita” poznała główne tezy oskarżenia. Wynika z nich, że śledztwo potwierdziło w pełni wersję piłkarza. Koronnym dowodem na szantaż są nagrania dwóch rozmów piłkarza z jego byłym menedżerem w restauracjach w Monachium i w Warszawie (we wrześniu 2019 r. i w styczniu 2020 r.). Sugerując rzekome oszustwa podatkowe, Kucharski zażądał wtedy od piłkarza 20 mln euro za „spokój” i „milczenie”. Mówił, że tyle zaproponował Rafael B. (niemiecki dziennikarz „Der Spiegel”), który „widział kwity” i ocenił, „że to jest warte 20 milionów” – mówi Kucharski na nagraniu.

Reklama

Piłkarz odmówił zapłaty, zawiadomił prokuraturę, uważał, że były menedżer „jest nieobliczalny”.

Według śledczych nie ma mowy o spotkaniach „w celu negocjacji”, zwłaszcza że były one prowadzone bez udziału prawników

Do realizacji szantażu doszło – twierdzą śledczy i wskazują na sekwencję zdarzeń. Piłkarz na przełomie sierpnia i września 2020 otrzymał od Rafaela B. esemesy, aby się z nim spotkał, bo sprawa jest poważna i „przypomina sprawę Messiego i Ronaldo”, „dotyczy podatków” – podaje akt oskarżenia. Piłkarz zrozumiał, że dziennikarz był „wtajemniczony w szantaż” i nadchodzi czas realizacji groźby. Zaraz potem dostał na e-maila pytania od Rafaela B. dotyczące rozliczeń podatkowych, a wkrótce potem w „Der Spiegel” ukazały się szkalujące go artykuły. Informacje w nich pochodziły od byłego menedżera – uważają śledczy.

„Przekazywane przez Cezarego K. materiały zostały następnie wykorzystane przez Rafaela B. do przygotowania publikacji na temat rozliczeń podatkowych Lewandowskiego w tygodniku »Der Spiegel«” – ocenia prokuratura. I twierdzi, że „oskarżony działał z zamiarem zmuszenia pokrzywdzonego do określonego działania polegającego na przekazaniu kwoty 20 mln euro poprzez stosowanie groźby bezprawnej”. Według śledczych nie ma mowy o spotkaniach „w celu negocjacji”, zwłaszcza że były one prowadzone bez udziału prawników.

Reklama

Nagrania bez ingerencji

– Przedmiotem zarzutu stawianego Cezaremu K. nie są roszczenia kierowane wobec pokrzywdzonego dotyczące rozliczeń finansowych w związku z zawartymi umowami cywilnoprawnymi, w tym umowami spółek, a także roszczenia będące przedmiotem sporów sądowych – zastrzega prok. Marcin Saduś.

Obawy Lewandowskiego co do możliwości spełnienia gróźb były realne – ocenia prokuratura.

Żona piłkarza zeznała, że „w wielu towarzystwach” słyszała, jak były menedżer miał opowiadać, że „stworzył Roberta i on go zniszczy” – wizerunek i reputację, na którą „ciężko i uczciwie pracowali”. Także inni świadkowie mieli słyszeć podobne sugestie. Opowiedzieli o wywieranej presji na Lewandowskiego – np. pismo o rzekomych nieprawidłowościach w rozliczeniach spółki piłkarz dostał w urodziny córki, a e-mail na „kilka godzin przed meczem Bayern – Borussia, jednym z ważniejszych w sezonie”.

Autopromocja Wyjątkowa okazja Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny KUP TERAZ

Inny wątek oskarżenia dotyczy domniemanego ujawnienia niemieckiemu dziennikarzowi przez Kucharskiego wielu poufnych informacji mimo obowiązku (bezterminowego) zachowania ich w tajemnicy.

Rafael B. zasłonił się tajemnicą dziennikarską. Jednak śledczy dotarli do innych dowodów – e-maili z komputera Kucharskiego wysyłanych do dziennikarza, z dołączonymi kopiami kontraktów piłkarskich „Lewego” z klubami FC Bayern Monachium i BVB Borussia Dortmund, umowami reklamowymi i dokumentami podatkowymi sportowca i jego żony. iPhone’a Kucharskiego nie był w stanie otworzyć nawet ekspert z Niemiec.

Reklama

Biegli z zakresu informatyki i fonoskopii potwierdzili autentyczność nagranych przez piłkarza rozmów. Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Poznaniu orzekło, że nie mają „żadnych śladów montażu”, a IES w Lublinie, że należy je „rozpatrywać jako autentyczne”.

Za zarzucane przez prokuraturę Kucharskiemu przestępstwa grożą trzy lata więzienia.

To były negocjacje

Cezary Kucharski o zarzutach mówi nam, że „to jeden wielki absurd i bzdura oparta na kłamstwach i konfabulacjach” piłkarza, jego żony i „ich świadków” i twierdzi, że „to zostanie udowodnione w sądzie”. – To ja jestem szantażowany zaangażowaniem prokuratury pisowskiej w rozstrzygnięcie sporu gospodarczego między wspólnikami – napisał w odpowiedzi na nasze pytania.

Za zarzucane przez prokuraturę Kucharskiemu przestępstwa grożą trzy lata więzienia

– W zachowaniu pana Kucharskiego nie ma jakichkolwiek znamion przestępstwa, co potwierdza opinia profesora prawa karnego i dziesiątki innych dowodów – mówi „Rz” mec. Krzysztof Ways, jeden z obrońców menedżera. Twierdzi, że nic nie wie o akcie oskarżenia, i wytyka prokuraturze „zaniedbania”.

Mec. Ways uważa, że rozmowy w restauracjach były „częścią negocjacji” między Kucharskim a Lewandowskim. – Dotyczyły rozliczenia ich wspólnych interesów, prawnicy przez rok pracowali na dziesiątkach e-maili, ale co do kwoty to już panowie musieli porozmawiać w cztery oczy. Aż Lewandowski przewrócił stolik – mówi nam mec. Ways.