Policja z australijskiego stanu Nowa Południowa Walia oświadczyła, że 31 lipca lub 1 sierpnia 1992 r. mężczyzna uciekł z zakładu karnego w Grafton, położonego ok. 600 km na północ od Sydney. Skazaniec miał posłużyć się piłą do metalu oraz przecinakiem do śrub.

Poszukiwania uciekiniera zakończyły się niepowodzeniem.

W chwili ucieczki mężczyzna miał 35 lat, w związku z bezprawnym oddaleniem się z miejsca odbywania kary postawiono mu dodatkowe zarzuty.

Australijska policja poinformowała, że 64-letni obecnie mężczyzna zgłosił się na komendę w Dee Why na przedmieściach Sydney.

Według lokalnych mediów, mężczyzna był skazany na 3,5 roku pozbawienia wolności. Uciekł po odbyciu mniej niż jednej trzeciej zasądzonej kary. Był skazany za uprawę zakazanej rośliny.

Uciekinier miał przez prawie 30 lat mieszkać na północnych obrzeżach Sydney.

Mężczyzna stanie przed sądem 28 września, nie może odpowiadać z wolnej stopy.