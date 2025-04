Jak podaje „New York Times” w sytuacji, kiedy na amerykańskim rynku trwa „jajeczny” kryzys, ponieważ ptasia grypa zmusiła fermy do wybicia milionów kur stada i cena jajek wystrzeliła do poziomu 5,9 dol. za opakowanie z 10 sztukami. W niektórych stanach ta cena była jeszcze wyższa i sięgała 10 dol.

USA. Handel nie spieszy się z obniżkami cen jajek

Natychmiast uruchomiono import interwencyjny, ale handel detaliczny nie spieszy się z obniżkami, zwłaszcza kiedy na święta Amerykanie i tak będą kupować jajka. A ceny spadną dopiero po Wielkanocy.

W tej sytuacji pojawiło się mnóstwo pomysłów, czym można zastąpić jajka kurze, żeby nie rezygnować ze świątecznej dekoracji i tradycji poszukiwania ich przez dzieci. Jajka czekoladowe są także drogie z powodu rosnących cen kakao.

Otóż najpopularniejszą alternatywą okazały się kartofle. Kilogram, na który wchodzi 10-12 sztuk, w supermarkecie (zależnie do stanu) kosztuje od 1,93 dol. do 3,53 dol. Jeśli mają być idealnie gładkie, żeby móc je pomalować, jest to pewnie bliżej tej górnej granicy, jaką zazwyczaj płaci się w sklepach nowojorskich, gdzie jest najdrożej.