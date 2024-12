To, co dzieje się na światowych rynkach żywności, śledzi Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). W piątek podała, że wyznaczany przez nią indeks światowych cen żywności sięgnął w listopadzie 127,5 pkt., po wzroście o 0,5 proc. w stosunku do poziomu z października. I choć do rekordu z marca 2022 r., związanego z wybuchem pełnoskalowej wojny w Ukrainie (160,3 pkt.), mu daleko, to wspiął się na najwyższy poziom od kwietnia 2023 r.

FAO bierze pod uwagę pięć kategorii produktowych. Co popchnęło indeks w górę?

Mocna podwyżka cen olejów roślinnych

W listopadzie wyraźnie w górę poszedł wyznaczany przez FAO subindeks światowych cen olejów roślinnych. Sięgnął on 164,1 pkt., po wzroście o 11,4 pkt. czyli o 7,5 proc. w stosunku do października. To najwyższy poziom od lipca 2022 r.

Ceny oleju palmowego szły w górę szósty miesiąc z rzędu, głównie z powodu obaw o niższą niż oczekiwano globalną produkcję w obliczu nadmiernych opadów deszczu w Azji Południowo-Wschodniej. Oleje sojowy, rzepakowy i słonecznikowy drożały za sprawą utrzymującego się wysokiego popytu.