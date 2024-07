Co ciekawe, zmiany sprzedaży wykroczyły poza główne aglomeracje niemieckie, takie jak Berlin, Hamburg i Monachium. Na czterech meczach rundy eliminacyjnej w mieście najwięcej skorzystał Dortmund i zanotował znaczny, trzycyfrowy wzrost lokalnej sprzedaży w restauracjach i barach, np. podczas meczu Francja vs. Polska 25 czerwca największy wzrost sprzedaży w restauracjach zanotował w Dortmundzie (+283 proc.) w porównaniu do roku poprzedniego.

W przypadku niektórych meczów Düsseldorf (17 czerwca), Kolonia (25 czerwca) i Stuttgart (23 czerwca) również osiągnęły trzycyfrowe tempo wzrostu w porównaniu z rokiem poprzednim. Mniejsze miasta Mistrzostw Europy, takie jak Lipsk i Gelsenkirchen, również odnotowały znaczny dwucyfrowy wzrost sprzedaży w restauracjach w porównaniu z rokiem poprzednim. Odzwierciedla to szeroką wartość dodaną Mistrzostw Europy w różnych regionach. Jedynie Hamburg odnotował niewielki spadek sprzedaży w restauracjach w ciągu dwóch dni meczowych.

Kibice wydają krocie z okazji Euro 2024. Nawet trzycyfrowy wzrost sprzedaży

Oprócz meczów na stadionach wszystkie obiekty Mistrzostw Europy utworzyły strefy kibica. Publiczne oglądanie zapewnia zatem jak największej liczbie osób wspólne doświadczenie. Badanie Mastercard Experience Economy pokazuje, jak ważne jest to dla Europejczyków. 56 proc. w ostatnich latach oglądało mecze piłki nożnej na żywo i jest najszczęśliwszych, gdy może oglądać na żywo swoją drużynę piłkarską. 51 proc. uważa, że ​​wspólne oglądanie piłki nożnej zbliża ludzi i poprawia relacje.

– Wydarzenia takie jak Mistrzostwa Europy pokazują, jak ważne są dla fanów wspólne doświadczenia. Różne miejsca nie tylko przyciągają duże tłumy, ale także wzmacniają lokalną społeczność i gospodarkę poprzez zwiększenie wydatków na gastronomię, turystykę i rozrywkę – mówi Natalia Lechmanova, główna ekonomistka na Europę w Mastercard Economics Institute. – Miasta takie jak Dortmund, Düsseldorf, Kolonia i Stuttgart zilustrowały tę tendencję imponującym trzycyfrowym wzrostem sprzedaży w restauracjach i pokazały, jak takie wydarzenia mogą prowadzić do trwałych pozytywnych impulsów gospodarczych z Mistrzostw Europy, wykraczających poza czysto sportowe widowisko – dodaje.