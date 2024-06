Chociaż rozdymka, regularnie serwowana jako sashimi lub w gorącym garnku, jest cenionym produktem w japońskim świecie kulinarnym, prawie wszystkie z tych ryb są trujące i w niektórych przypadkach mogą spowodować śmierć, jeśli nie zostaną odpowiednio przygotowane. Narządy, skóra, krew i kości ryby zawierają wysokie stężenie tetrodotoksyny, śmiertelnej trucizny. Jej spożycie może powodować mrowienie wokół ust i zawroty głowy, po których mogą wystąpić drgawki, paraliż oddechowy i śmierć. Według Departamentu Rybołówstwa Australii Zachodniej rozdymka, która występuje w tropikalnych i subtropikalnych wodach oceanicznych, jest drugim najbardziej jadowitym kręgowcem na świecie po złotej żabie trującej, która pochodzi z Kolumbii.

Niewłaściwie przygotowana ryba fungu jest trująca. W japońskim mieście Gamagori ogłoszono alarm, po tym jak jeden ze sklepów sprzedał źle oprawione ryby.

Szefowie kuchni w Japonii muszą szkolić się przez co najmniej dwa lata, zanim zostaną dopuszczeni do egzaminu uprawniającego do przygotowywania fugu. Japoński przysmak zyskuje na popularności również za granicą w ostatnich latach. W 2020 r. trzy osoby zmarły na Filipinach po zjedzeniu rozdymki z grilla. Starsza para w Malezji zmarła w zeszłym roku po zjedzeniu rozdymki. 80-latkowie nieświadomie kupili co najmniej dwie rozdymki od sprzedawcy internetowego i zmarli po ich spożyciu.