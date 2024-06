Trzy pikantne smaki linii instant ramen Samyang znikają z półek sklepów: Buldak 3x Spicy & Hot Chicken, 2x Spicy & Hot Chicken i Hot Chicken Stew.

Duńska agencja żywnościowa wydała ostrzeżenie, wzywając konsumentów do zwracania tych produktów do sklepów. Nie wiadomo, czy jakieś konkretne incydenty skłoniły duńskie władze do podjęcia działań – informuje BBC.

Ramen za ostry, może powodować zatrucie

Duńska Agencja Weterynarii i Żywności poinformowała, że oceniła poziom kapsaicyny w jednym opakowaniu jako „tak wysoki, że stwarza ryzyko ostrego zatrucia konsumenta”. „Jeśli masz te produkty, powinieneś je wyrzucić lub zwrócić do sklepu, w którym zostały zakupione” — napisano w oświadczeniu. Podkreślono również, że dzieciom jedzenie tak ostrych produktów może zaszkodzić.

Decyzja agencji wywołała ożywioną dyskusję w internecie, a wielu miłośników pikantnego jedzenia zareagowało z rozbawieniem. Wielu twierdzi, że Duńczycy mają niską tolerancję na pikantne potrawy. „Miałem znajomego z Danii, który uważał, że krewetki w panierce bez smaku z odrobiną mielonego pieprzu są zbyt ostre. Nie dziwię się, że uważają ten ramen za truciznę” — to jeden z najbardziej lubianych komentarzy na forum ramenowym Reddit.