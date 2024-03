Polacy oszczędzają i nie marnują żywności

Wciąż 76,1 proc. Polaków deklaruje, że na co dzień oszczędza na robieniu zakupów żywnościowych, np. szukając tańszych produktów lub atrakcyjnych promocji – wynika z badania UCE Research i Grupy Offerista. Być może w efekcie właśnie takiego nastawienia tak niewiele, bo jedynie 17,1 proc. badanych, przyznaje, że z reguły podczas obchodzenia świąt wielkanocnych marnuje się u nich w domu żywność.

Reklama

Święta i marnowanie żywności

– Wynik może być nieco zaniżony. Jeżeli faktycznie tylko tyle osób marnuje świąteczną żywność, to z pewnością przyczyniła się do tego wysoka inflacja, która na tyle przycisnęła Polaków, że ci bardziej zaczęli oszczędzać – mówi Robert Biegaj, ekspert rynku z Grupy Offerista.

– Często sami przed sobą nie chcą się do tego przyznać lub starają się tego w ogóle nie zauważać, bo co do zasady nie mają zamiaru marnować żywności, ale czasem tak im wychodzi. Inny powód może być taki, że zwyczajnie tego nie zauważają we własnym gospodarstwie domowym i stąd myślą, że niczego nie marnują – dodaje.