Energetyki już nie dla nieletnich. Sprzedaż poszła w dół

Jak wynika z danych NielsenIQ, które poznała jako pierwsza „Rzeczpospolita”, obowiązujący od 1 stycznia zakaz sprzedaży energetyków osobom poniżej 18. roku życia przełożył się wyraźnie na sprzedaż.

W ujęciu ilościowym sprzedaż spadła w okresie styczeń 2024 do stycznia 2023 (pełne 4 tygodnie, kończące się odpowiednio na 28.01.2024 i 29.01.2023) o 4,2 proc. NielsenIQ podkreśla, że nie wiadomo, za ile z tego odpowiada zakaz sprzedaży dla nieletnich. Może być to też efekt tego, że np. było w kategorii mniej promocji, jak też mogły to być inne przyczyny.

Nie zmienia to faktu, że dotychczas z roku na rok udział energetyków i izotoników w portfelu Polaków rósł - jeszcze dwa lata temu wynosił 15 proc., w 2023 r. to 17 proc. Przeciętny Polak wydaje miesięcznie na energetyki i izotoniki około 9 zł, kupując średnio dwa opakowania. Dla porównania na wodę wydajemy 15 zł, a na napoje gazowane 17 zł. Ilościowo kategoria napoi energetycznych i izotonicznych to blisko 386 mln litrów. Stanowi ona 5 proc. wolumenu napojów bezalkoholowych ogółem. Podobnie jak w przypadku wartości, ilościowo znaczenie kategorii także rośnie.

- W ostatnim roku Polacy wydali na napoje energetyczne i izotoniczne 4,1 mld zł. To blisko 1/5 wydatków na napoje bezalkoholowe - mówi Agnieszka Bujak z NielsenIQ. - Na przestrzeni ostatnich lat kategoria rozwijała się bardzo dynamicznie, i ani wejście w życie podatku cukrowego, ani wysoka inflacja nie odwróciły trendu wzrostowego - dodaje.