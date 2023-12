McDonald’s rzuca rękawicę Starbucksowi i zapowiada globalną ekspansję

Gigant w sektorze szybkiego jedzenia szykuje się do otwarcia nowego formatu lokali CosMc, który konkurować ma między innymi ze Starbucks. A do tego zapowiada globalną ekspansję – zamierza otwierać tysiące lokali do 2027 roku.