Brytyjski sanepid ostrzega przed salmonellą w drobiu z Polski

Brytyjska agencja ds. bezpieczeństwa żywności FSA, która jest odpowiednikiem polskiego sanepidu, ostrzega konsumentów przed salmonellą zawartą w mięsie drobiowym importowanym z Polski. W środę opublikowała na portalu X (d. Twitter) wiadomość z alarmującymi grafikami. Informuje, że wzrasta liczby zatruć pokarmowych wywołanych salmonellą w produktach drobiowych z Polski. Agencja wyjaśnia na swojej stronie internetowej, że trwa dochodzenie, bo tym roku odnotowano już ponad 200 przypadków salmonellozy u ludzi wywołanej przez szczepy genetyczne Salmonella Enteritidis, które powiązano z produktami drobiowymi, takimi jak mięso i jaja, importowanymi do Wielkiej Brytanii z Polski.

- Szereg przypadków dotyczyło spożycia jaj wyprodukowanych w Polsce i wykorzystywanych do posiłków w restauracjach i kawiarniach. Dlatego prosimy władze lokalne, aby przypomniały przedsiębiorstwom spożywczym o znaczeniu dobrych praktyk higienicznych – mówi cytowana w komunikacie Tina Potter, kierownik ds. incydentów z Agencji ds. Standardów Żywności.

FSA prowadzi rozmowy z urzędnikami w Polsce i UE na temat tego problemu, „by zapewnić podjęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu poprawy bezpieczeństwa drobiu i jaj importowanych z Polski”. W Wielkiej Brytanii zostaną też przeprowadzone kontrole importu żywności i paszy sprowadzanej z terenu Unii Europejskiej, które sprawdzą także przestrzeganie standardów bezpieczeństwa podczas transportu.

Brytyjska agencja rządowa FSA ostrzega przed drobiem z Polski

Wprawdzie zasady bezpieczeństwa związane z przetwarzaniem surowego mięsa są identyczne dla mięsa z każdego kraju, jednak w komunikacie FSA powtarza, że przypomina konsumentom, aby zachowali ostrożność podczas obsługi i gotowania produktów drobiowych w domu „w związku ze wzrostem w ostatnim czasie przypadków zatruć pokarmowych wywołanych przez Salmonellę Enteritidis, związanych z produktami drobiowymi importowanymi z Polski”. FSA informuje przy okazji, że niemowlęta, dzieci, kobiety w ciąży i osoby starsze powinny jeść surowe jaja wyłącznie wtedy, gdy są one opatrzone znakiem lwa brytyjskiego (program bezpieczeństwa żywności w Wielkiej Brytanii), lub zostały wyprodukowane w ramach programu Laid in Britain (związek brytyjskich producentów jaj, wspierający lokalną produkcję żywności). W ten sposób salmonella w polskim mięsie jest wykorzystana do promocji brytyjskiej żywności.