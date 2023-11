Mięsny gigant wycofuje 13 ton nuggetsów z kurczaka. Kawałki metalu w produkcie

Po tym, jak Food Safety and Inspection Service (FSIS – Służba ds. Bezpieczeństwa i Kontroli Żywności) podała, że otrzymała jedno zgłoszenie dotyczące drobnego urazu jamy ustnej w związku z kawałkiem metalu w nuggetsach z kurczaka, Tyson Foods ogłosiło dobrowolne wycofanie produktu. Skierowany do dzieci produkt w kształcie dinozaurów produkowany jest w jednym zakładzie przetwórczym i wysyłany do dziewięciu stanów USA.

- Ograniczona liczba konsumentów zgłosiła, że znalazła w produkcie małe, giętkie kawałki metalu, dlatego ze względu na zachowanie dużej ostrożności wycofujemy produkt – poinformowała firma w oświadczeniu cytowanym przez BBC.

Klienci, którzy zakupili produkt, powinni go wyrzucić i skontaktować się z firmą.

Wpadka z „Fun Nuggets” to nie pierwszy przypadek, gdy największy pod względem sprzedaży producent mięsa w USA musi wycofywać swoje produkty. W 2022 roku Tyson Foods musiał wycofać mieloną wołowinę po tym, jak znaleziono w niej przypominające lustro kawałki materiału. Z kolei w 2019 roku wycofywane były nuggetsy z kurczaka po tym, jak klienci zaczęli znajdować w nich kawałki niebieskiej gumy. Również w 2019 roku wycofano ponad 5 tysięcy ton polędwiczek z kurczaka po tym, jak okazało się, że mogą być zanieczyszczone metalem.