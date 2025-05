To wyjątkowy obiekt pod wynajem dla przedsiębiorców, łączący funkcję przemysłową oraz biurowo-usługową. Akcelerator zlokalizowany jest w strefie przemysłowej miasta Stalowa Wola przy ul. Kasprzyckiego. Jego przestrzeń powstała z myślą o przedsiębiorcach z sektora MŚP, start-upów, BSS, którzy chcą rozwijać prowadzoną działalność.

Foto: Mat. Partnera

Inwestycja powstaje na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Kluczowym celem działania TSSE jest wsparcie inwestorów planujących nowe projekty inwestycyjne. Równie ważnym zadaniem realizowanym przez strefę jest budowa i przekazywanie do dyspozycji inwestorów hal/obiektów spełniających najwyższe standardy. Na terenie Podkarpacia, Lubelszczyzny, Mazowsza i Dolnego Śląska (w wyznaczonych powiatach) ARP SA wydaje decyzję o wsparciu, uprawniającą do odzyskania do 70 proc. poniesionych nakładów inwestycyjnych w formie zwolnień w podatku CIT/PIT. Nowa inwestycja ma służyć dalszemu rozwojowi strefy oraz pozyskaniu kolejnych inwestorów do TSSE.

Akcelerator Przemysłowy to nowoczesny obiekt produkcyjno-biurowy stanowiący połączenie budynku biurowo-usługowego i hali produkcyjnej o łącznej powierzchni 8,6 tys. mkw.

Foto: Mat. Partnera

Obiekt oferuje wielomodułową przestrzeń produkcyjną z możliwością jej swobodnego konfigurowania, nowoczesne, multimedialne sale konferencyjne, przestrzeń biurową, coworkingową oraz powierzchnie typu studio z open space’ami. Akcelerator uzyskał certyfikat BREEAM Interim za fazę projektową, a w bieżącym roku planowane jest uzyskanie ostatecznego certyfikatu BREEAM Final. Zostaliśmy ocenieni i zdobyliśmy punkty za przyjęcie korzystnych rozwiązań projektowych m.in. w obszarach zarządzania obiektem, zdrowia i dobrego samopoczucia użytkowników obiektu, komunikacji, zarządzania i monitorowania zużycia energii i wody, zagospodarowania terenu, gospodarki odpadami.

Obecnie BREEAM to jeden z najważniejszych na świecie elementów wyznaczających standardy w projektowaniu zrównoważonym i ekologicznym budownictwie.

Foto: Mat. Partnera

STREFA PRZEMYSŁOWA: 4900 mkw.

segmenty produkcyjne z antresolami z pełnym zapleczem sanitarnym, socjalnym i technicznym

możliwość elastycznego podziału części produkcyjnej na 12 niezależnych segmentów o powierzchni ok. 200–600 mkw.

SALE KONFERENCYJNE I SZKOLENIOWE: 430 mkw.

nowoczesne systemy audiowizualne

sprzęt do tłumaczeń konferencyjnych

dedykowane zaplecza cateringowe

STREFA BIUROWA: 730 mkw.

biura na wynajem stały z pełnym zapleczem sanitarnym i technicznym

biura od 18 mkw. do 150 mkw.

studia od 30 do 70 mkw.

wyposażenie meblowe

wysoki standard wykończenia

nowoczesny design

STREFA COWORKINGU I USŁUG OKOŁOBIZNESOWYCH: 730 mkw.

biura coworkingowe o łącznej powierzchni 450 mkw. z pełnym zapleczem socjalnym

lokale typu studio o pow. 280 mkw.

Budynek zaprojektowano na rzucie kwadratu z wewnętrznym dziedzińcem i strefą wypoczynkową. W obiekcie zastosowano wiele rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych, w tym stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Pełna oferta dotycząca wynajmu dostępna jest na stronie: akcelerator.arp.pl. Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy przygotują kompleksową ofertę wynajmu powierzchni.

Kontakt:

Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Tarnobrzegu

ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg

Tel.: 15 822 99 99

Tel. komórkowy: +48 734 214 193; +48 723 633 317

Mail: akcelerator@arp.pl

Materiał Partnera