Bycie w związku sprzyja zdrowiu? Polacy nie mają wątpliwości

Najczęściej twierdząco odpowiadały na pytanie o wpływ między zdrowiem a byciem w związku osoby w wieku 50 lat i więcej oraz osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Co ciekawe, największa grupa ankietowanych o przeciwnym zdaniu to osoby w wieku 25-34 lat, a najbardziej niezdecydowani (udzielili odpowiedzi „ciężko stwierdzić”) są respondenci w wieku 35-49 lat.

Reklama

Czytaj więcej Psychologia Cyfrowa samotność: niepokojące skutki braku realnych więzi Czy internet pogłębia nasze poczucie samotności? Czy to skutek społecznych zmian, które zaczęły się wcześniej? Coraz częściej budujemy więzi w sieci, ale tracimy je w realnym życiu. O tym, jak technologie wpływają na nasze zdrowie psychiczne, rozmawiamy z psycholożką i psychoterapeutką Joanną Flis.

Walentynki. Wspólne aktywności w związku: spacer dla zdrowia

Polacy zapytani o wspólne działania na rzecz zdrowia najczęściej wskazują na rekreację, rozumianą jako umiarkowane aktywności, takie jak spacer czy wycieczki rowerowe (52 proc.). Jako prozdrowotne ankietowani traktują też zapewnianie wsparcia emocjonalnego (48 proc.). Podium zamyka zdrowe odżywianie, np. wspólne gotowanie zdrowych posiłków czy robienie zdrowych zakupów spożywczych (42 proc.) – wynika z raportu PZU Zdrowie.

Jedna trzecia badanych zadeklarowała wzajemne motywowanie do robienia badań profilaktycznych. Co piąty badany deklaruje również wsparcie w rzucaniu nałogów oraz niezdrowych nawyków. 7 proc. badanych wybiera dbanie o zdrowie wyłącznie indywidualnie.

Wzajemna troska o regularny przegląd zdrowia oraz zdrowe odżywianie rośnie wraz z wiekiem. Najczęściej wskazywały na nią osoby w grupie wiekowej 50 plus. Wśród młodszych respondentów sposób na zdrowie to wspólne treningi sportowe oraz zapewnienie wsparcia emocjonalnego. W parze trenuje 16 proc. Polaków, ale w grupie wiekowej 18-24 lata to już 30 proc. osób. Wsparcia emocjonalnego wzajemnie udziela sobie 48 proc. respondentów, a wśród młodych dorosłych 65 proc. osób.