Jak informuje Prokuratura Krajowa, akt oskarżenia przeciwko Polakowi został 12 lutego skierowany do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Prokuratura: Polak szpiegował ważne dla obronności obiekty na terenie Bydgoszczy

Mężczyzna będzie odpowiadał za zgłoszenie gotowości działania na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej, a także za działalność na rzecz tego wywiadu polegające na gromadzeniu i przekazywaniu wiadomości dotyczących m.in. funkcjonowania obiektów o istotnym znaczeniu dla obronności Rzeczypospolitej Polskiej.

„W śledztwie ustalono, że Wiktor Ź. gromadził i przekazywał wiadomości dotyczące Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A., Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy, Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM S.A. w Bydgoszczy, a także Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy. Działania te miały być podejmowane od 28 lutego 2024 r. do 30 kwietnia 2025 r. w Bydgoszczy oraz poza granicami Polski” - przekazał rzecznik prasowy PK prok. Przemysław Nowak.

Do zatrzymania Wiktora Ź. doszło 4 czerwca 2025 r. podczas akcji ABW. Od tego czasu podejrzany przebywa w areszcie tymczasowym. Nie wiadomo, czy przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. „Na obecnym etapie postępowania nie informujemy o postawie procesowej podejrzanego” - informuje prok. Przemysław Nowak.