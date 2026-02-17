Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak
Jak informuje Prokuratura Krajowa, akt oskarżenia przeciwko Polakowi został 12 lutego skierowany do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.
Mężczyzna będzie odpowiadał za zgłoszenie gotowości działania na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej, a także za działalność na rzecz tego wywiadu polegające na gromadzeniu i przekazywaniu wiadomości dotyczących m.in. funkcjonowania obiektów o istotnym znaczeniu dla obronności Rzeczypospolitej Polskiej.
„W śledztwie ustalono, że Wiktor Ź. gromadził i przekazywał wiadomości dotyczące Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A., Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy, Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM S.A. w Bydgoszczy, a także Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy. Działania te miały być podejmowane od 28 lutego 2024 r. do 30 kwietnia 2025 r. w Bydgoszczy oraz poza granicami Polski” - przekazał rzecznik prasowy PK prok. Przemysław Nowak.
Do zatrzymania Wiktora Ź. doszło 4 czerwca 2025 r. podczas akcji ABW. Od tego czasu podejrzany przebywa w areszcie tymczasowym. Nie wiadomo, czy przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. „Na obecnym etapie postępowania nie informujemy o postawie procesowej podejrzanego” - informuje prok. Przemysław Nowak.
Wiktorowi Ź. grozi kara od 8 lat pozbawienia wolności do dożywocia. Jak informowano po jego zatrzymaniu, miał działać z pobudek ideologicznych.
Śledztwo było prowadzone przez Delegaturę ABW w Bydgoszczy pod nadzorem prokuratora z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.
Przypomnijmy, że to kolejny obywatel Polski, któremu zarzuca się gotowość do działań lub działalność na rzecz rosyjskiego wywiadu. W styczniu krakowska prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu byłemu żołnierzowi Sił Zbrojnych RP zarzutów m.in. szerzenie dezinformacji. Mężczyzna, znany z mediów społecznościowych jako „Polak na Donbasie” prawdopodobnie przebywa na terytorium Rosji, w Polsce wydano za nim list gończy.
Na początku lutego Sąd Okręgowy w Zamościu skazał na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności 50-letniego Pawła K. z Hrubieszowa za gotowość do szpiegostwa na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej i nielegalne posiadanie broni oraz amunicji. Z ustaleń śledztwa wynikało, iż mężczyzna zgłosił za pomocą środków komunikacji elektronicznej gotowość do działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.
Również na początku lutego Służba Kontrwywiadu Wojskowego zatrzymała wieloletniego pracownika Ministerstwa Obrony Narodowej Władysława P. 60‑latek pracował w MON jeszcze w latach 90. Był pracownikiem średniego szczebla departamentu strategii i planowania obronnego MON Jest o współpracę z rosyjskim i białoruskim wywiadem.
