Polak oskarżony o szpiegowanie dla Rosji. Miał przekazywać informacje o obiektach ważnych dla obronności

Nawet dożywotnie pozbawienie wolności grozi 29-letniemu Wiktorowi Ź., którego prokuratura oskarża o szpiegostwo na rzecz Rosji.

Publikacja: 17.02.2026 09:26

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak

Foto: PAP/Leszek Szymański

Dorota Gajos-Kaniewska

Jak informuje Prokuratura Krajowa, akt oskarżenia przeciwko Polakowi został 12 lutego skierowany do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Prokuratura: Polak szpiegował ważne dla obronności obiekty na terenie Bydgoszczy

Mężczyzna będzie odpowiadał za zgłoszenie gotowości działania na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej, a także za działalność na rzecz tego wywiadu polegające na gromadzeniu i przekazywaniu wiadomości dotyczących m.in. funkcjonowania obiektów o istotnym znaczeniu dla obronności Rzeczypospolitej Polskiej. 

„W śledztwie ustalono, że Wiktor Ź. gromadził i przekazywał wiadomości dotyczące Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A., Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy, Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM S.A. w Bydgoszczy, a także Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy. Działania te miały być podejmowane od 28 lutego 2024 r. do 30 kwietnia 2025 r. w Bydgoszczy oraz poza granicami Polski” - przekazał rzecznik prasowy PK prok. Przemysław Nowak.

Żołnierz SKW.
Wojsko
Płk Łukasz Paczesny: Co wiemy o szpiegu z MON. Poważne wątpliwości

Do zatrzymania Wiktora Ź. doszło 4 czerwca 2025 r. podczas akcji ABW. Od tego czasu podejrzany przebywa w areszcie tymczasowym. Nie wiadomo, czy przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. „Na obecnym etapie postępowania nie informujemy o postawie procesowej podejrzanego” - informuje  prok. Przemysław Nowak.

Wiktorowi Ź. grozi kara od 8 lat pozbawienia wolności do dożywocia. Jak informowano po jego zatrzymaniu, miał działać z pobudek ideologicznych.

Śledztwo było prowadzone przez Delegaturę ABW w Bydgoszczy pod nadzorem prokuratora z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.

Polacy podejrzani o działania na rzecz Rosji

Przypomnijmy, że to kolejny obywatel Polski, któremu zarzuca się gotowość do działań lub działalność na rzecz rosyjskiego wywiadu. W styczniu krakowska prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu byłemu żołnierzowi Sił Zbrojnych RP zarzutów m.in. szerzenie dezinformacji. Mężczyzna, znany z mediów społecznościowych jako „Polak na Donbasie” prawdopodobnie przebywa na terytorium Rosji, w Polsce wydano za nim list gończy.

Na początku lutego Sąd Okręgowy w Zamościu skazał na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności 50-letniego Pawła K. z Hrubieszowa za gotowość do szpiegostwa na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej i nielegalne posiadanie broni oraz amunicji. Z ustaleń śledztwa wynikało, iż mężczyzna zgłosił za pomocą środków komunikacji elektronicznej gotowość do działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

Również na początku lutego Służba Kontrwywiadu Wojskowego zatrzymała wieloletniego pracownika Ministerstwa Obrony Narodowej Władysława P.  60‑latek pracował w MON jeszcze w latach 90. Był pracownikiem średniego szczebla departamentu strategii i planowania obronnego MON  Jest o współpracę z rosyjskim i białoruskim wywiadem.   

Adwokat Jan Waszkiewicz (L) i oskarżony Paweł K. (2L) na sali rozpraw Sądu Okręgowego w Zamościu
Prawo karne
Polak skazany za gotowość do szpiegowania na rzecz Rosji

Źródło: rp.pl

Prawo Karne Prokuratura Szpiegostwo rosyjski szpieg
