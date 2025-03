Państwo jako kancelaria przedstawiliście prezydentowi wszystkie te fakty, jak rozumiem, gruntownie udokumentowane?

Tak. Wystarczyłby sam wniosek wraz z uzasadnieniem – my jednak postanowiliśmy dołożyć starań, by na biurko prezydenta trafiły dowody na całokształt działań pana Eisenberga. Postaraliśmy się, by nie tylko potwierdzić jego subiektywną opinię, ale poprzeć ją m.in. relacjami ludzi, którzy znają aktora i jego zaangażowanie jako świetnego ambasadora Polski na świecie.

Musiało to więc zrobić duże wrażenie na prezydencie: nie wręczył on obywatelstwa Eisenbergowi w pałacu prezydenckim, tylko na specjalnym spotkaniu w Stanach Zjednoczonych. To bądź co bądź specjalne traktowanie.

To prawda, nie przypominam sobie, żeby prezydent kiedykolwiek jechał specjalnie za granicę, by wręczyć komuś akt nadania obywatelstwa. Odbywa się to zwykle za pośrednictwem konsulatu – to właśnie w konsulacie polskim w Nowym Jorku złożony został wniosek, który trafił następnie do wojewody, a potem do prezydenta. Warto podkreślić, że to nie był wniosek przesłany bezpośrednio na ręce prezydenta, dochowaliśmy bowiem wszelkich formalności, włącznie z tłumaczeniem na język polski wszystkich dokumentów. Do momentu wręczenia aktu nie było więc mowy o jakimkolwiek specjalnym traktowaniu. Potem jednak, jak pan słusznie zauważył, doszło do pewnych odstępstw.

Z pewnością więc panu Eisenbergowi towarzyszyć musiały duże emocje w związku z ceremonią. Jakie są jego dalsze działania i plany w związku z Polską?