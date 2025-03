Od podatków po wycinkę drzew. Są nowe propozycje zespołu Rafała Brzoski

Z kolei przepisy o kasowym PIT, obowiązujące od 1 stycznia br., miałyby być dostępne dla większej liczby podatników. Pojawiła się bowiem propozycja zniesienia dzisiejszego limitu przychodów w wysokości 1 mln zł, a także obowiązku prowadzenia dodatkowych rejestrów faktur. Kasowy PIT byłby dostępny wciąż dla jednoosobowych firm oraz wspólników spółek cywilnych.

Według zespołu Brzoski w podatkach potrzebne jest też podniesienie dzisiejszych limitów jednorazowej amortyzacji środków trwałych. Wynoszą one, zależnie od sytuacji, 10 tys., 50 tys. lub 100 tys. zł. Propozycja zakłada podniesienie tej kwoty do 1 mln zł.

Innym pomysłem na lepsze relacje między fiskusem a podatnikiem byłby obowiązek dla urzędów skarbowych, by informować podatników o nieuczciwych kontrahentach. Podstawą takich informacji byłby Rejestr Należności Publicznoprawnych.

Zespół Brzoski: silniejsze panele fotowoltaiczne bez pozwoleń

Kilka propozycji dotyczy szeroko pojętych kwestii energetyki. Pierwsza z nich miałaby zastosowanie nie tylko wobec przedsiębiorców, ale i konsumentów. Przewiduje wprowadzenie jednolitego standardu rachunków za energię elektryczną, bardziej czytelnych niż dziś. W tym celu prezes Urzędu Energetyki zostałby ustawowo zobowiązany do tego, by w takim wzorze określić m.in. wyraźne wskazanie całkowitego kosztu i zużycia energii, a także porównanie aktualnego zużycia z poprzednimi okresami (np. miesiąc do miesiąca, rok do roku).

Ułatwienie ma dotyczyć także domowych instalacji fotowoltaicznych. Według propozycji moc instalacji, na którą nie trzeba by uzyskiwać pozwolenia na budowę, zostałaby podniesiona ze 150 kW do 500 kW. Dotyczyłoby to zarówno gospodarstw domowych, jak też firm. Pomysłodawcy argumentują, że w ten sposób nie tylko zmniejszyłoby się koszty administracyjne, ale też zwiększyło dostęp do taniego prądu. Zresztą wśród propozycji deregulacyjnych znalazło się też uproszczenie procedur przyłączenia do sieci.