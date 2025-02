Projekt nowelizacji prawa lotniczego, opracowany w Ministerstwie Infrastruktury, ma zapewnić więcej przejrzystości w polityce rozwoju lotnisk publicznych. Dodawane przepisy dotyczące tzw. planów generalnych dla takich lotnisk mają zapewnić realny wpływ samorządów na sprawy związane z zagospodarowaniem terenów wokół lotnisk.

Nowelizacja prawa lotniczego. Więcej praw dla samorządów przy ustalaniu planów generalnych

Nowe przepisy ustawy (art. 55b i następne) udoskonalą obowiązujące dziś regulacje o planach generalnych, zwłaszcza w aspekcie relacji z samorządami. Będzie to po części wypełnienie luki po uchylonym z dniem 25 stycznia br. przepisie art. 55 ust. 9, który stawiał zarządców lotnisk w uprzywilejowanej pozycji wobec samorządów. Zobowiązywał bowiem gminy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów objętych planem generalnym. W praktyce mogło to oznaczać, ze samorządy po prostu miały dostosowywać się do tego, co sobie winszował zarządca lotniska. Napiętnowały to sądy administracyjne, co z kolei skłoniło ustawodawcę do skreślenia tego przepisu.

Według projektowanych przepisów, plany generalne będą ustalane na co najmniej 21 lat, z obowiązkową aktualizacją co 7 lat (dziś odpowiednio 20 i 5 lat). Plany te mają być konsultowane jak dotychczas z gminami oraz – i to nowość – z samorządem województwa. Samorządy te będą miały 30 dni na przedstawienie uwag do tych planów.

Strefa o znaczeniu dla lotniska: tylko 5 km

Osobne konsultacje trzeba będzie przeprowadzić z podmiotami zarządzającymi infrastrukturą drogową, kolejową i techniczną, niezbędną do sprawnego funkcjonowania lotniska. Chodzi o infrastrukturę położoną w tzw. strefach wokół lotniska mających znaczenie dla jego funkcjonowania. Nowe przepisy ograniczą ich obszar do 5 km od granicy lotniska. Dotychczas tego ograniczenia nie było, co w praktyce dawało zarządcom lotnisk prawa do blokowania różnych inwestycji, nawet drobnej zabudowy na terenach nawet znacznie dalszych.