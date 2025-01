Wybory prezydenckie 2025. PSL ma kolejny pomysł ws. ustawy incydentalnej

To druga w tym tygodniu propozycja ludowców odnośnie tej ustawy. W środę politycy PSL zgłosili propozycję, aby to Trybunał Stanu orzekał w sprawie ważności wyborów. Wymagałoby to jednak zmiany Konstytucji.



O kolejnej propozycji lider PSL powiedział w piątek na antenie RMF FM. - Zgłosimy poprawkę do ustawy incydentalnej marszałka Szymona Hołowni, która chyba rozwieje wszelkie wątpliwości, żeby w sprawie wyboru prezydenta RP orzekało 15 sędziów Sądu Najwyższego z najdłuższym stażem - zapowiedział. - Będą wszyscy sędziowie, wobec których nie było żadnej wątpliwości - dodał.

Według niego to wyjście, które powinno ucieszyć wszystkie ugrupowania, bo jest "eleganckie". Dodał, że liczy w tej sprawie także na prezydenta Andrzeja Dudę.

Co zakłada ustawa incydentalna marszałka Szymona Hołowni

Przypomnijmy, iż w czwartek Sejm nie zgodził się na odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy incydentalnej dotyczącej orzekania o ważności najbliższych wyborów prezydenckich. Wyrzucenia przepisów do kosza domagał się PiS.

Zgodnie z tym projektem o ważności wyborów oraz w sprawach protestów wyborczych orzekać miałyby trzy izby Sądu Najwyższego: Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Karna i Cywilna. Z kolei odwołania od uchwał PKW w związku z wyborami rozpoznawałby trzyosobowy skład sędziowski wylosowany spośród sędziów tych trzech izb. Obecnie wszystkie te sprawy rozstrzyga Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, której status jest kwestionowany.