TVN i Polsat pod ochroną. Prof. Tomasz Siemiątkowski: szybka procedura wpisu spółki do wykazu

Traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z 1990 r. nie stanowi przeszkody dla objęcia ochroną TVN i Polsatu przed ich zbyciem wrogiemu inwestorowi. W pełni jako strona tej umowy wypełniamy uzgodnienie zawarte w art. II, w którym zobowiązaliśmy się do niestosowania ograniczeń wprowadzonych po dniu zawarcia traktatu względem inwestycji amerykańskich już istniejących w opisanych w traktacie sektorach i dziedzinach (m.in. prowadzenie stacji telewizyjnych) w momencie wejścia w życie tych ograniczeń. Warner Bros. Discovery Inc. (a wcześniej Discovery) doskonale wiedział w momencie inwestycji w TVN o istnieniu możliwego ograniczenia na podstawie ustawy o kontroli niektórych inwestycji, które to ograniczenie może się obecnie urzeczywistnić. Kluczowe jest to, że ustawa ta była już częścią polskiego porządku prawnego w momencie amerykańskiej inwestycji, a nie odwrotnie. Gdyby unormowanie to pojawiło się po transakcji, której przedmiotem był TVN, to nie moglibyśmy zastosować ustawy o kontroli niektórych inwestycji w tym przypadku. Ten stan prawny oznacza, że Amerykanom nie będą przysługiwać żadne roszczenia odszkodowawcze w związku z objęciem TVN ochroną rządową. Ponadto Stanów Zjednoczonych nie może dziwić to, że chronimy nasze narodowe interesy, i to te związane z bezpieczeństwem państwa. A jako członek NATO, chroniąc swoje bezpieczeństwo, chronimy jednocześnie bezpieczeństwo USA i inwestycje amerykańskie w Polsce. Wreszcie, Amerykanie sami stosują intensywnie bardzo podobne rozwiązania: nie tylko filozofię bezpieczeństwa, ale również rozwiązania prawne w tym zakresie, wykluczając niechcianych, z uwagi na bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych, inwestorów. Zawsze dobrze jest uczyć się od lepszych.

Jakie są potencjalne konsekwencje prawne dla właścicieli TVN i Polsatu w przypadku wpisania spółki na listę firm strategicznych?

Jeśli TVN S.A. i telewizja Polsat sp. z o.o. zostaną wpisane do wykazu podmiotów podlegających ochronie, to wówczas ich właściciele będą ograniczeni w doborze nabywcy (nabywców) TVN i Polsatu przez to, że nabywca taki będzie obowiązany uzyskać pozytywną decyzję organu kontroli, najprawdopodobniej ministra aktywów państwowych. Z kolei minister przed wydaniem decyzji będzie obowiązany wystąpić do komitetu konsultacyjnego o przedstawienie rekomendacji co do takiej transakcji. Komitet konsultacyjny składa się z przedstawicieli: premiera, szesnastu ministrów, szefów czterech służb specjalnych – cywilnych i wojskowych, oraz prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W tej sytuacji w sensie politycznym możemy mówić, że decyzja ministra jako organu kontroli jest decyzją całego rządu.

Co się stanie w przypadku, gdy właściciele TVN zdecydują się na sprzedaż pomimo sprzeciwu rządu polskiego wobec konkretnej transakcji?