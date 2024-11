Czytaj więcej Prawo karne Ochrona przed przestępstwami z nienawiści w rządowej zamrażarce? Nowelizacja kodeksu karnego, zaostrzająca kary za przestępstwa motywowane uprzedzeniami ze względu na niepełnosprawność czy orientację seksualną od miesiąca czeka na przyjęcie przez rząd. Sam projekt wzbudza silne emocje.

Jakie kary za przestępstwa z nienawiści?

W efekcie przyjętych przez Radę Ministrów zmian, przestępstwa motywowane uprzedzeniami będą podlegać następującym karom:

w przypadku stosowania przemocy lub groźby bezprawnej – kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

w przypadku nawoływania do nienawiści – kara pozbawienia wolności do 3 lat.

w przypadku publicznego znieważenia – kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Projekt nowelizacji wprowadza również zmiany w karaniu za przestępstwo publicznego znieważenia z nienawiści. Proponuje się uelastycznienie katalogu kar, przewidując możliwość nałożenia grzywny, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności do 2 lat.

Słabą stroną projektu, na co zwracali uwagę eksperci, jest to, że nie wprowadza on do części ogólnej kodeksu karnego definicji przestępstwa z nienawiści i określenia w jakim stopniu takie czyny wpływałyby na podwyższenie karalności (tak jak np. jest to w przypadku czynów o charakterze chuligańskim). Wówczas także inne przestępstwa takie jak podpalenie, kradzież czy zgwałcenie, motywowane rasizmem, ksenofobią czy mizoginią, mogłyby być karane surowiej.