Poszerzenie listy baz międzynarodowych

„Przywrócenie” wagi Komisji Ewaluacji Nauki jest według niej szczególnie ważne. – Gremium to będzie nie tylko sporządzało listę czasopism, ale też aktywnie uczestniczyło w wyborze wskaźników do sporządzania oceny i przyporządkowywało konkretne dyscypliny do poszczególnych czasopism. Później, wraz z zespołami eksperckimi, Komisja przygotuje finalną propozycję wykazów – podkreśla. Ekspertka przypomina też, że postulatem środowiska akademickiego było również poszerzenie listy baz międzynarodowych o te, w których znaleźć mogą się czasopisma z dziedzin humanistycznych i socjologicznych – i on również ma zostać spełniony.

Bardziej sceptyczny wobec proponowanych zmian jest radca prawny Rafał Adamus, prof. Uniwersytetu Opolskiego. Jego zdaniem projektowane zmiany nie uwzględniają specyfiki takich nauk jak choćby prawo. – Wiele związanych z nich zagadnień ma charakter wyłącznie lokalny, czyli krajowy, więc ich umiędzynarodowienie jest całkowicie bezcelowe – uzasadnia.

Dlatego też jego zdaniem, jeśli zmiany wejdą w życie, „obronią się” czasopisma znajdujące się w zagranicznych komercyjnych bazach. – Przypomnijmy przy tym, że nie istnieje polska baza danych. Można założyć, że dla wielu nauk społecznych wskaźniki wpływu byłby inne, gdyby oceniano je na podstawie bazy polskiej. Dlatego uważam, że zmiany zawarte w projekcie rozporządzenia dotyczące oceny czasopism są absolutnie dyskryminujące w stosunku do tej dziedziny wiedzy – uzasadnia profesor.

Etap legislacyjny: skierowano do opiniowania