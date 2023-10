Sąd Najwyższy o alimentach: dziecko utrzymuje ojciec, matka na nie płaci

W postępowaniu rozwodowym małżonkowie zawarli ugodę sądową m.in. co do władzy rodzicielskiej nad ich małoletnią córką, kontaktów z nią i alimentów. Prawo do opiekowania się, wychowywania, reprezentowania i zarządzania majątkiem małoletniej przysługiwało obojgu rodzicom, a główne miejsce pobytu miało być przy matce. Następnie matka wróciła z zagranicy i zamieszkała w Polsce, ale sąd austriacki uchylił dotychczasowe wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej i powierzył ją wyłącznie ojcu mieszkającemu w Austrii. Ojciec samowolnie zabrał dziewczynkę do Austrii, gdzie nadal przebywa. Następnie tamtejszy sąd zobowiązał matkę do uiszczania na rzecz córki alimentów – 451 euro miesięcznie, a do polskiego komornika trafił wniosek o egzekucję alimentacyjnych zaległości.

Tymczasem na wniosek matki dziewczynki polski sąd przywrócił jej władzę rodzicielską nad córką i ustalił, że jej miejscem zamieszkania jest każdorazowe miejsce zamieszkania matki. Zawiesił też postępowanie egzekucyjne.

W tej sprawie matka domagała się pozbawienia wykonalności orzeczenia austriackiego sądu będącego podstawą egzekucji komorniczej w Polsce, wskazując, że w świetle postanowień polskiego sądu córka powinna przebywać z nią (do czego ojciec się nie zastosował), więc wyklucza to zapłatę alimentów do rąk jej ojca.

Sąd Okręgowy, a następnie Apelacyjny w Katowicach oddaliły jej wniosek, więc złożyła skargę kasacyjną, ale Sąd Najwyższy (sędziowie: Władysław Pawlak, Roman Trzaskowski i Agnieszka Piotrowska) jej nie uwzględnił.