Tak. Tej kompetencji zamawiającym chciał odmówić rzecznik generalny, powołując się na wyłączną kompetencję Unii w tym zakresie. Jednak TSUE uznał, że skoro Unia nie przyjęła żadnego aktu w tym zakresie, decyzję podejmuje zamawiający. Stanowisko TSUE jest zbieżne z poglądem wyrażonym w innej sprawie (C-266/22), w której opinia rzecznika generalnego potwierdza, że decyzję o dopuszczeniu lub nie podmiotu z kraju trzeciego do europejskiego zamówienia może podjąć państwo członkowskie. W rumuńskim prawie definicja wykonawcy, który może ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego, eliminuje podmioty z państw trzecich. Gdy ten przepis został zaskarżony przez chińskiego wykonawcę, rzecznik generalny, co ciekawe, nie podał w wątpliwość dopuszczalności wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, ale potwierdził, że ponieważ dyrektywa nie gwarantuje podmiotowi chińskiemu dostępu do zamówienia, to taki przepis krajowy jest zgodny z prawem europejskim.

Można więc powiedzieć, że od dawna dyrektywy formułowały inne zasady dostępu do zamówienia dla podmiotów z krajów trzecich, tylko nigdy to nie było wykonywane.

Skoro Trybunał jasno powiedział, że decyzja o dopuszczeniu należy do zamawiającego, to postępowania w toku z udziałem takich podmiotów mogą być bez przeszkód kontynuowane?

Postępowania, które są w toku, nie różnicują zasad gry w stosunku do przedsiębiorstw z UE i z państw trzecich i prawdopodobnie, przynajmniej te w Polsce, zostaną zakończone na obecnych zasadach. To co obecnie można stwierdzić na pewno, to że gdyby w trwających postępowaniach doszło do naruszenia przepisów unijnych, to firmy z krajów pozaunijnych, które nie mają podpisanej umowy z UE, nie będą mogły takich zarzutów podnosić.

Przykładowo, jeśli zamawiający lub Krajowa Izba Odwoławcza zastosowałaby w jakimś zakresie przepis naszego prawa zamówień publicznych (p.z.p.) w sposób niezgodny z przepisami dyrektywy na niekorzyść podmiotu z kraju trzeciego, to oferent spoza UE nie będzie mógł tego kwestionować. W konsekwencji może dojść do niespójnej interpretacji prawa unijnego w poszczególnych krajach. Zamawiający mogą też stosować inny standard regulacji w stosunku do jednego z podmiotów, bo on pochodzi z kraju trzeciego, niż w stosunku do pozostałych podmiotów ze wspólnego rynku. W efekcie jednak europejskie zamówienia będą realizowane w ramach takiej konkurencji, dla jakiej został utworzony wspólny rynek. Reasumując, nie mamy do czynienia z rewolucją, a raczej z przeformułowaniem myślenia zamawiających w kierunku ochrony interesów Wspólnoty także w taki sposób, na jaki pozwala nam dyrektywa.