W polskim porządku prawnym nie istnieje jedna, ogólnokrajowa ustawa zakazująca mycia pojazdów na prywatnym terenie. Kwestię tę reguluje Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada na samorządy obowiązek stworzenia własnych regulaminów. To właśnie te lokalne akty prawne decydują o tym, czy i kiedy za użycie myjki ciśnieniowej przed garażem możemy otrzymać mandat.

Reklama Reklama

Warunki techniczne to podstawa

Większość gmin dopuszcza mycie nadwozia na posesji, ale pod rygorystycznymi warunkami technicznymi. Kluczowe jest podłoże. Musi być ono szczelne i nieprzepuszczalne – mowa tu o betonie, asfalcie lub kostce brukowej. Mycie auta na trawniku lub żwirze jest niemal wszędzie zabronione, ponieważ brudna woda wraz z detergentami wsiąka bezpośrednio w glebę, co jest traktowane jako zanieczyszczanie środowiska.

Kolejnym wymogiem jest odpowiedni system odprowadzania ścieków. Powstałe popłuczyny nie mogą spływać do kanalizacji deszczowej (studzienek zbierających wodę z opadów) ani do rowów melioracyjnych. Muszą trafić do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego, czyli szamba.

Kiedy interweniuje straż miejska?

Służby porządkowe rzadko prowadzą rutynowe kontrole na prywatnych posesjach. Interwencje najczęściej są wynikiem zgłoszeń od sąsiadów. W przypadku potwierdzenia złamania regulaminu gminy, strażnik może nałożyć mandat w wysokości od 20 do 500 zł. Warto pamiętać, że w razie odmowy przyjęcia kary, sprawa trafia do sądu, gdzie autor zgłoszenia może zostać wezwany na świadka.

Istnieją również czynności, które są bezwzględnie zakazane na terenach nieprzystosowanych, takich jak osiedlowe parkingi czy brzegi rzek. Dotyczy to zwłaszcza mycia silników i podwozi, które wiąże się z uwalnianiem substancji ropopochodnych.

Jak legalnie zadbać o pojazd?

Aby mieć pewność, że działamy zgodnie z prawem, warto zapoznać się z Biuletynem Informacji Publicznej (BIP) swojej gminy. Jeśli nasz podjazd nie spełnia wymogów technicznych, najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest podział prac na dwa etapy:

1. Etap mokry: Spłukanie głównego brudu i użycie chemii na profesjonalnej myjni samoobsługowej, która posiada separatory olejów.

2. Etap kosmetyczny: Pielęgnacja wnętrza, woskowanie lub czyszczenie szyb na własnej posesji.

Dopóki nasze działania nie generują odcieku brudnej wody do gruntu, nie podlegają one restrykcjom wynikającym z przepisów o utrzymaniu czystości.