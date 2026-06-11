Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało o 3 nad ranem 11 czerwca (czasu polskiego), że zakończyło „dodatkowe uderzenia w samoobronie przeciwko licznym celom w Iranie wykonane na polecenie Naczelnego Dowódcy”.

Reklama Reklama

Z komunikatu CENTCOM wynika, że celem ataku było ograniczenie zdolności irańskiej armii w zakresie rozpoznania. Ponadto zaatakowane zostały systemy łączności i stanowiska obrony przeciwlotniczej w całym Iranie.

W ataku uczestniczyły – jak czytamy w komunikacie – siły Korpusu Piechoty Morskiej i Marynarki Wojennej, a także Sił Powietrznych. Zaatakowane cele, jak podkreśla CENTCOM, stanowiły „zagrożenie dla wojsk USA i międzynarodowych statków handlowych” korzystających ze szlaków wodnych w regionie.

„Uderzenia były odpowiedzią na nieuzasadnioną i ciągłą agresję Iranu” - podkreśla CENTCOM.

Irańskie media poinformowały, że w odwecie za ostatni atak irańska armia zaatakowała dowództwo amerykańskiej Piątej Floty w Bahrajnie. MSW Bahrajnu potwierdza, że w kraju ogłoszono alarm powietrzny.

Iran ogłasza całkowite zamknięcie cieśniny Ormuz

Tymczasem połączone dowództwo wojsk Iranu ogłosiło, że cieśnina Ormuz zostaje zamknięta, a blokada dotyczy tankowców i statków handlowych. Iran grozi, że każda jednostka, która próbuje przejść przez cieśninę Ormuz, zostanie zaatakowana.

Irańska blokada cieśniny Ormuz Foto: PAP

Deklaracja ta wywołała wzrost cen ropy na światowych rynkach – cena baryłki ropy Brent wzrosła o 2,47 proc., do poziomu 95,4 dolara, a ropy WTI – o 2,89 proc., do poziomu 92,63 dolara.

Doniesieniom o zamknięciu cieśniny zaprzecza armia USA, która oświadczyła, iż statki handlowe nadal mogą wpływać na wody cieśniny i wypływać korzystając z tego szlaku wodnego.

Cieśnina Ormuz jest blokowana przez Iran od momentu, gdy kraj ten został 28 lutego zaatakowany przez USA i Izrael. Iran przepuszczał jednak od pewnego czasu tankowce i statki handlowe z krajów, które uważał za przyjazne, pobierając opłatę za tranzyt od ich operatorów.

W normalnych warunkach przez wody cieśniny Ormuz przechodziło nawet do 150 statków dziennie. Szlakiem tym transportowano ok. 20 proc. światowego eksportu ropy naftowej i 30 proc. eksportu LNG.

Więcej informacji wkrótce