We wtorek 9 czerwca w Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu.

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Akt ten znacząco podnosi opłatę za udział w szkoleniu, które muszą odbyć osoby, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Dotychczas opłata za kurs reedukacyjny wynosiła 500 zł. Po wejściu w życie rozporządzenia wzrośnie do 2500 zł, czyli aż pięciokrotnie.

Resort zdrowia podwyżkę tłumaczy faktem, iż obowiązująca obecnie opłata nie odpowiada już realiom ekonomicznym i społecznym. W uzasadnieniu do projektu MZ podkreślało również, że społeczeństwo zdecydowanie potępia prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, więc sankcja finansowa związana z obowiązkowym kursem nie powinna być zbyt niska.

Kiedy trzeba zgłosić się na badania

Rozporządzenie przewiduje, iż osoba, która otrzymała decyzję administracyjną o skierowaniu na badanie lekarskie przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zgłasza się na badanie lekarskie w terminie miesiąca od dnia doręczenia tej decyzji.

Natomiast osoba, która otrzymała informację o obowiązku poddania się badaniom:

1) lekarskim,

2) psychologicznym w zakresie psychologii transportu,

– zgłasza się na te badania w terminie miesiąca od dnia doręczenia tej informacji.

W rozporządzeniu znalazł się także zapis, iż uprawniony psycholog odmawia przeprowadzenia badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu, jeżeli:

1) osoba badana informuje o złym stanie swojego zdrowia lub o złym samopoczuciu lub

2) stan osoby badanej wskazuje, że może znajdować się ona w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

W takich przypadkach, uprawniony psycholog wyznacza nowy termin badania psychologicznego nieprzekraczający 14 dni od poprzednio wyznaczonego terminu badania.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 24 czerwca.