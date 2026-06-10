Ministerstwo Zdrowia podnosi opłaty za kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.
We wtorek 9 czerwca w Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu.
Akt ten znacząco podnosi opłatę za udział w szkoleniu, które muszą odbyć osoby, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
Dotychczas opłata za kurs reedukacyjny wynosiła 500 zł. Po wejściu w życie rozporządzenia wzrośnie do 2500 zł, czyli aż pięciokrotnie.
Resort zdrowia podwyżkę tłumaczy faktem, iż obowiązująca obecnie opłata nie odpowiada już realiom ekonomicznym i społecznym. W uzasadnieniu do projektu MZ podkreślało również, że społeczeństwo zdecydowanie potępia prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, więc sankcja finansowa związana z obowiązkowym kursem nie powinna być zbyt niska.
Czytaj więcej
Obowiązujące od środy 3 czerwca przepisy uniemożliwiają zmniejszanie liczby punktów karnych za niektóre wykroczenia drogowe. Chodzi m.in. prowadzen...
Rozporządzenie przewiduje, iż osoba, która otrzymała decyzję administracyjną o skierowaniu na badanie lekarskie przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zgłasza się na badanie lekarskie w terminie miesiąca od dnia doręczenia tej decyzji.
Natomiast osoba, która otrzymała informację o obowiązku poddania się badaniom:
1) lekarskim,
2) psychologicznym w zakresie psychologii transportu,
– zgłasza się na te badania w terminie miesiąca od dnia doręczenia tej informacji.
W rozporządzeniu znalazł się także zapis, iż uprawniony psycholog odmawia przeprowadzenia badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu, jeżeli:
1) osoba badana informuje o złym stanie swojego zdrowia lub o złym samopoczuciu lub
2) stan osoby badanej wskazuje, że może znajdować się ona w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
W takich przypadkach, uprawniony psycholog wyznacza nowy termin badania psychologicznego nieprzekraczający 14 dni od poprzednio wyznaczonego terminu badania.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 24 czerwca.
Czytaj więcej
W środę weszły w życie przepisy, dzięki którym przy rejestracji używanego auta nie trzeba już zdejmować tablic rejestracyjnych, po to, by pokazać j...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas