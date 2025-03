Chodziło o telewizyjną wypowiedź Frasyniuka z sierpniu 2021 r. „Słowo żołnierz jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami. Mam wrażenie, że to jest wataha psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi. Śmiecie. To nie są ludzkie zachowania. Trzeba mówić wprost. To antypolskie zachowanie. Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu. Przeciwnie – plują na te wszystkie wartości, o które walczyli pewnie ich rodzice albo dziadkowie” – mówił Frasyniuk na antenie TVN24.

Frasyniuk został oskarżony o użycie pod adresem żołnierzy ochraniających granicę państwową sformułowań „znieważających i poniżających ich w opinii publicznej oraz narażających na utratę zaufania potrzebnego dla pełnienia służby”.

W sierpniu 2022 r. sąd warunkowo umorzył sprawę na rok, zobowiązał Frasyniuka jedynie do zapłacenia 3 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Od tego orzeczenia odwołały się zarówno obrona Frasyniuka, jak i prokurator. Sąd odwoławczy nakazał powtórzyć proces w I instancji.

Sąd: o przekroczeniu przez Frasyniuka prawa do krytyki zdecydowały trzy słowa

Teraz Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia uznał, że były opozycjonista naruszył godność i dobre imię żołnierzy służących na granicy polsko-białoruskiej. Skazał go za występek z art. 216 par. 2 kodeksu karnego na 15 tys. zł grzywny.