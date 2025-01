Jak pisał "Dziennik Łódzki" była to jedna z najgłośniejszych zbrodni w ostatnim 30-leciu. Jej ofiarą padła urodziwa młoda kobieta. W piątek 19 października 2018 roku Paulina D. wyszła ze znajomymi na imprezę. W klubach przy ul. Piotrkowskiej spędziła całą noc. Kiedy kobieta nie wróciła do domu i nie nawiązała kontaktu z rodziną, bliscy powiadomili policję, która rozpoczęła jej poszukiwania.

Miejski monitoring zarejestrował 28-latkę w towarzystwie starszego od niej mężczyzny na skrzyżowaniu al. Kościuszki i ul. Zielonej. Para szła w kierunku ul. Gdańskiej.Kilka dni później policjanci otrzymali zgłoszenie od rowerzysty, który znalazł w parku podejrzanie wyglądającą torbę. W środku było ciało zaginionej kobiety.

Według prokuratury, do zabójstwa doszło w sobotę 20 października 2018 roku w hostelu przy ul. Żeromskiego w Łodzi. Podejrzanego Gruzina Mamuka K. zatrzymano na Ukrainie.

Dlaczego Sąd Najwyższy uchylił karę dla Mamuki K.

W maju 2022 roku Sąd Okręgowy Sąd Okręgowy w Łodzi skazał go na 25 lat więzienia. Prokuratura, a także pełnomocnik rodziny wnieśli apelację, ponieważ uznali wyrok za niesprawiedliwy. We wrześniu 2023 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi zaostrzył wymierzoną mężczyźnie karę do dożywocia.

W środę 15 stycznia Sąd Najwyższy uchylił prawomocnie orzeczoną karę. Oznacza to, że sprawą ponownie zajmie się Sąd Apelacyjny.